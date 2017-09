Alfonso Díez: "He recibido menos de lo que Cayetana quería para mí"

Hace meses que Alfonso Díez dejó de ser un personaje habitual en la prensa rosa. Desde que falleció Cayetana de Albaen el año 2014, comenzaron una serie de problemas con la herencia que le alejó de los hijos de su mujer y decidió retirarse de la vida pública y llevar su vida con discreción. Además, este verano sufrió un duro golpe por la muertes de dos de sus hermanos con solo dos semanas de diferencia.

Esta semana ha hablado con La otra crónica de El Mundo sobre vida actual: "No me aburro lo más mínimo; me falta tiempo". "Me destrozaron pero ahora he conseguido que me respeteny me persiguen menos. 'Yo ya no intereso, déjenme tranquilo', les dije un día". En el texto también recuerda a la aristócrata: "Desde luego que Cayetana era de armas tomar (...) Entre sus amistades había gitanos o artistas, pero nadie como ella consiguió ese difícil equilibrio entre estar en su sitio, ser popular, ser la duquesa de Alba y mantener siempre la compostura".

"Dinerales me han ofrecido y me ofrecen por hablary hasta por hacer publicidad, pero esas cosas no entran en mi cabeza. Yo no estuve casado con Paquita Rico, que en paz descanse. Estuve casado con Cayetana y lo tendré siempre en cuenta".. "He recibido menos de lo que Cayetana quería para mí. (…) Se fue con enorme dignidad. Me cogía la mano para que no me fuera de la habitación: quería morirse conmigo. Eso sí que es la pera. Por eso merece la pena todo", asegura en El Mundo. "Soy un privilegiado por lo que he vivido. He sido feliz, estoy más que agradecido y me lo he pasado pipa con ella".