Ivonne Reyes, con la que me une una gran amistad, me confirmó a través de una llamada de teléfono, que era cierto que su relación con el que fuera concejal del partido Popular por Medina del Campo, Sergio Ayala, había terminado: "Es cierto, no voy a dar muchos detalles, además tengo un gran dolor de cabeza desde hace días y algo de fiebre. Hemos puesto fin a nuestra relación, pero sí hemos quedado bien, no ha habido pelea alguna" así me explicó.

Según la propia Ivonne, al preguntarle sí era una decisión definitiva respondió. "Eso nunca se sabe. Yo vivo el día a día, lo que pueda pasar en un futuro ya se verá. De momento las cosas así. Lo importante es que los dos estamos bien. No puedo hablar mucho más porque me encuentro mal, voy a tomar otro analgésico". Antes de terminar la breve conversación, al preguntarle por su hijo Alejandro, me comentó que estaba muy bien.

La relación del político y la presentadora venezolana, tan solo ha durado 7 meses y medio. Se conocieron concursando en el último Gran Hermano Vip, una pareja que enseguida llamó la atención por la gran diferencia de edad que había entre ambos ya que Sergio tiene 24 e Ivonne 49. En su momento a ninguno de los dos les importó y juntos apostaron por seguir adelante. Según me comentó Ivonne, prefiere no entrar en detalles.