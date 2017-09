La prueba definitiva que desenmascara a Chabelita

El aburrido culebrón de Chabelita no tiene fin y hace unos días conocíamos su enésima ruptura con Alejandro Albalá y su fuga a París con su ex Alberto Isla. El periodista José Antonio de León de Sálvame fue el encargado de desvelar el viaje a la ciudad gala de la hija de Isabel Pantoja: "Le está ayudando a olvidar a Alejandro Albalá, que ya lo ha hecho en anteriores ocasiones aunque no se ha filtrado. Alberto Isla está subiendo fotos poniendo ubicaciones en Sevilla, pero se ve perfectamente que está en París. La información que durante todos estos años nos ha llegado es que cada vez que se ha visto con Alberto Isla, han estado juntos. Siempre que ha tenido algún problema ha acudido a él. Alberto se mantiene en una situación muy discreta desde hace años" y avisaba que "hay confirmación visual y están intentando que no se sepa".

Pues finalmente este viernes Kiko Hernández mostró las imágenes que demostraban que Chabelita y Alberto Isla están juntos en París. En una de las instantáneas se puede ver a la pareja hablando en el aeropuerto de la capital francesa. Además leyó un mensaje de un informador que amenazaba con sacar a la luz audios de Alberto Isla hablando mal de Isabel Pantoja, Chabelita y todo el entorno de Cantora.

Pero los problemas para Chabelita no terminan ahí. Este sábado, su ex marido Alejandro Albalá se sienta en Sábado Deluxe por primera vez para desvelar que uno de los principales motivos por los que la ha dejado es "por los engaños" y que "muchas veces se le calentaba la boca" y le dejaba a la altura del betún.