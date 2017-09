Aran Aznar, la sobrina del expresidente José María Aznar, se pasa al porno, y nada mejor que un nuevo desnudo (el segundo) en la revista Interviú para dar a conocer la noticia.

En unos días se estrenará como directora de cine X en el Salón Erótico de Barcelona. Aznar, de 43 años, asegura que lo hace por sus hijos, sobre todo tras una dura etapa personal en la que ha tenido que superar una depresión.

Aran asegura que ya no vota al PP sino a Los Verdes y que no le gusta la política. Opina que el referéndum ilegal de Cataluña no tendrá validez, pero se extiende más sobre la tensión familiar que provocó su primer desnudo en la revista: "Son una familia muy conservadora y retrógrada, cerrados de mente, incluso anti gay. Prefiero estar fuera de una familia así".

A Aznar, sin ir más lejos, le pareció "fatal": "Debe ser de los que piensan que enseñar el cuerpo de una mujer desnuda es pecado", dice la concursante de Supervivientes 2014.

¿Y respecto a Botella? "Creo que lo que peor le sentó fue lo que dije sobre el braguetazo de su hija con Alejandro Abad". Aunque ella estaba defendiendo a su prima, sus palabras –dice– fueron malinterpretadas.