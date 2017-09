Alba Carrillo aclara su relación con la magia negra

Alba Carrillo se ha instalado en el centro de la polémica, y cuando la modelo abandona un conflicto ya está entrando de cabeza en otro. Algo que podría deberse a los que apuntan que tanto ella como su madre Lucía Pariente son un poco "brujas". Y es que de magia va la cosa, pero en este caso, negra.

La relación entre Alba y la que fuese su abogada saltó por los aires cuando ésta volvió de Supervivientes. La abogada abandonó a la que fue su cliente y comenzó la batalla pública, asegurando colaboradores de El Programa de Ana Rosa que Teresa tendría amenazadas a madre e hija con hacerles magia negra a través de un brujo amigo suyo. Un tema que habría enfadado tanto a la modelo como a la abogado y digno de las mejores novelas de ficción.

Hay que recordar que, cuando Alba abandonó la casa en la que convivía con Feliciano López,ya salieron informaciones que las vinculaban con las artes oscuras, asegurando que el tenista habría encontrado debajo de su cama indicios de unos rituales con flores y extraños elementos relacionados con la santería.

Mientras Teresa ha desmentido dichas informaciones, Alba ha optado por el silencio asegurando que el tema no le hace gracia y que es muy serio: "No me hace gracia. Son cosas muy serias y no me hace gracia.Es que me parece absurdo" sentencia mostrando su cara menos afable a los periodista. Pero cuando le preguntamos si tiene miedo a que le hayan hecho un 'mal de ojo' asegura: "Yo no sé si me lo han hecho pero que yo no hago esas mierdas, eso ya te lo digo" negando así su relación con el mundo de las artes oscuras.