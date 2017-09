"Vengo calentita", advertía Belén Esteban durante los primeros minutos de Sálvame este lunes. Y es que la colaboradora ha visto cómo este fin de semana se hacían públicos unos mensajes de Whatsapp que su hija Andrea habría enviado a María José Campanario a lo largo de estos últimos meses.

Belén no se ha quedado callada ante la filtración y ha arremetido duramente contra la odontóloga y el entorno de los Janeiro: "Nadie tiene que sacar un mensaje de mi hija y que nadie se entere de la nota que ha sacado en selectividad", comentó sobre el contenido de los mensajes. "Cuando mi niña se examina de selectividad, una persona muy cercana a Jesús le llama y le dice que le llame. Andrea, ¿te has examinado?', le preguntó Jesulín. "'Pues si'. '¿Y qué nota has sacado?' 'Todavía no tengo las notas'. 'Pues cuando sepas la nota se lo mandas a María José por Whatsapp'".

"¿Por qué tiene que salir la nota de mi hija?", preguntó Belén muy enfadada. "¿Por qué no saca María José los Whatsapp que le manda a mi niña diciendo que quiere ver a su madre?". Además, aprovechó para mandar un mensaje al padre de su hija: "Jesús, te he mandado un mensaje ahora porque no me coges el teléfono. Que sea la última vez que tu mujer manda mensajes de mi hija. ¡Qué poca vergüenza tenéis! Y no digo más cosas por no dejaros a todos a la altura del betún (…) Jesús, la que filtra todo es tu mujer", sentenció la de Paracuellos.

"Dejad de hablar de mi hija, que yo he hablado mucho y me pesa. Pero Andrea tiene ya 18 años. Basta de limpiar vuestra imagen. Si en 18 años esos son los Whatsapp que tiene de Andrea, ha tenido una comunicación cojonuda". Belén no está dispuesta a que insinúe que puede existir una buena relación entre Andrea y María José: "Que cuente la verdad y que saque todo", terminó.