Entre aplausos, Belén Esteban irrumpió por vía telefónica en AR para aclarar su punto de vista sobre la polémica con María José Campanario y el enfado de Belén por la divulgación de sus mensajes con su hija Andrea Janeiro. Y acabó reconociendo su gran error, que no es precisamente aquel del que se le ha acusado en las últimas semanas, cuando divulgó comunicaciones secretas con Campanario en sus peores momentos.

"Para que no sea una locura la llamada, yo me quiero explicar y me podéis preguntar lo que queráis", dijo la de San Blas, mostrando su honestidad a todos los presentes.

"Cuando salta esta noticia yo no estaba viendo la tele. Llegué a Sálvame y me encontré con esto. No sabía qué Whatsapp, pero me choca que saquen la nota de mi hija en Selectividad, que en ese momento era menor. Esta señora no tiene que sacar la nota de mi hija, y si en 18 años saca solo dos whatsapp..."

Todo sucedió, en el fondo, porque Jesulín de Ubrique no tiene Whatsapp, forzando a Andrea a hablar a través de intermediarios para poder acceder a su padre. "Mi hija llamó a un familiar muy directo de él, de modo que esta persona lo supo. Y llamó al padre para decirle que llamase la niña, que mostrase algo de interés, para hablar con ella. Él llamó a la niña, pero todavía no tenía la nota. Y le dijo que se lo mandase a María José cuando la tuviera".

Belén reconoció que se pudo equivocar inicialmente en su último "belenazo", divulgando la llamada de María José Campanario cuando ésta estaba enferma. "Me he podido equivocar en contar lo de la llamada; yo no lo veo así. No voy a ser falsa. A lo mejor no es la manera más acertada. Pero para mí hubiera sido más fácil llegar a un segundo Deluxe y pedir perdón, pero no es lo que siento".

La razón es simple: "Me saca de mis casillas que [Campanario] use a la niña. Puede decir cualquier cosa de mí, pero dar a entender que han tenido una relación con Andrea... Ojalá, pero no ha sido así", se lamentó ante Ana Rosa. "He estado contigo casi nueve años y te lo he contado todo", dijo, para demostrar su honestidad. "Andrea no tiene relación con Campanario. No la tiene".

"Yo ayer me excedí, pero cuando cumplió 18 años la revista Hola contactó conmigo para un reportaje con la niña, pero mi hija no quiere. He hablado mucho de ella y lo lamento, Ana Rosa. Lo lamento. Pero cuando hizo 18 años y ya no es una niña y sabe lo que quiere en la vida y tiene las ideas muy claras; un día me cogió y me lo reprochó. Y yo lo acepté. Y claro que me he equivocado hablando de ella, la niña no quiere y lo pasa mal. ¿He tenido culpa? Sí. ¿Y si no quiere, tenemos que seguir? Yo creo que no.