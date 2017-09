Julián Muñoz: "No fui feliz en Cantora, nunca debí separarme de Mayte"

Tras varios meses de silencio, Julián Muñoz ha concedido una sorprendente entrevista al programa Sálvame en la que ha arrojado algunas bombas sobre su relación con Isabel Pantoja. Con tres kilos menos y un estado de salud evidentemente delicado, el exalcalde de Marbella habló con Kike Calleja en un club de pádel de la localidad de la Costa del Sol, y lo hizo sin pelos en la lengua.

Muñoz ha confesado que no guarda ningún buen recuerdo de su relación con la tonadillera e incluso se arrepiente de haberla conocido. "No me falló, me dejó tirado", asegura. En todos queda el recuerdo de aquellas imágenes de la pareja paseando por las calles de Marbella sonriendo sin preocupaciones, pero para él todo fue a peor desde que la conoció. "No sé si he estado enamorado, pero no me imagino estando con ella 25 años. No fui feliz en Cantora", confiesa un tajante Muñoz.

Precisamente, también habló de su mala afinidad con Agustín Pantoja, con quien mantuvo una relación distante y con quien no se llevaba porque no le interesaba. "Isabel iba a lo suyo, creo que no le importa mucho la gente a su alrededor. Mueve sus propios hilos y se encarga de que parezca que los demás los mueven".

Pero la confesión más sorprendete de Muñoz en su entrevista fue la referida a su exmujer Mayte Zaldívar. "Nunca debí separarme de Mayte", dijo sobre su divorcio, asegurando que su relación con Pantoja le arruinó la vida. "Cuando vi correr a mis hijas detrás de la furgoneta que se llevaba a Mayte detenida... eso me mató".