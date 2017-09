La polémica viene servida tras divulgarse las fotografías del delantero del Chelsea, el canario Pedro Rodríguez, besándose con una mujer que no es su esposa. La monumental "pillada" ha sido publicada por The Sun, obligando a la mujer del exjugador del Barcelona a confirmar que la pareja ya se ha divorciado.

Una triste noticia en tanto el tercer hijo fruto de su matrimonio con la contable catalana Carolina Martín, de 34 años, nació hace apenas unas semanas.

