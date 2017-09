Después de una larga batalla el cáncer, el pasado 22 de agosto falleció Pura Sotillo, o "la señorita Pura" como la llamaban sus alumnos del Colegio Santa María de los Rosales de Madrid donde daba clase. Entre esos alumnos se encontraba el rey Felipe VI y las infantas Leonor y Sofía o parte de familia de la duquesa de Alba.

Rodeada de su familia y amigos, Pura falleció en un hospital de Coruña dejando una gran tristeza en sus alumnos. Una de ellas escribió un texto para rendirle un bonito homenaje: "Pura Sotillo Arias nació en León y ha muerto en La Coruña. Murió después de una larga agonía que llevó con la dignidad que siempre tuvo para las diferentes circunstancias de su propia vida y de la de sus alumnos, que nunca dejaremos de serlo. Pertenecía a una familia particularmente ilustrada. Su madre, abogada cuando nadie lo era, iba a la Audiencia un día sí y otro no. La familia de su padre, una réplica de Hemingway, tenía un café literario de mucha importancia en León. Su tía Ana María Arias, que ha muerto hace poco, nos enseñó a muchos las primeras letras y se casó con un prohijado de don Niceto de Alcalá-Zamora".

Pura fue la persona que vio llegar al colegio a las infantas, tal y como vio a su padre en su día: "Ser de Rosales imprime carácter", comentó Pura a Loc en una entrevista en el año 2013. Además desmintió haber tenido algún desencuentro con Letizia: "Son tonterías y ganas de hacer daño, yo no me he peleado nunca con nadie, soy incapaz y menos con la princesa de Asturias, no hay razón". Pura salió de la institución tras 45 años de trabajo, ella misma tuvo que aclarar los crecientes rumores sobre sus desencuentros con la Reina que quiso imponer sus propias reglas en el centro. Tras su salida, hubo ciertos cambios, que se rumoreó que fueron impuestos por Letizia, como la prohibición de llevar teléfonos móviles o cámaras al colegio para impedir que se puedan sacar fotografías de las infantas.

"Volvería a querer ejercer, si volviera a nacer, el mismo trabajo y con los mismos alumnos; he sido muy feliz con todos, con los buenos y con los menos buenos", comentó en la entrevista. Entre esos alumnos también destacan los hijos de la duquesa de Alba y algunos de sus nietos y otros ilustres apellidos.