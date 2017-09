Ion Fiz presentó su última colección en el Museo Guggenheim de Bilbao para celebrar su décimo quinto aniversario en el mundo de la moda. El lugar elegido no pudo ser mejor, ya que no era la primera vez que lo hacía. En el 2006, Fiz también presentó una colección conmemorativa de su carrera. Una presentación de sus últimas creaciones, en el hall del museo en torno a un piano, perfectamente interpretado por Susana Gómez, y una presentación que corrió a cargo de Anne Igartiburu. El desfile lo abrió y cerró la modelo Helen Lindes.

El diseñador vasco estaba realmente emocionado porque este desfile suponía mucho en su carrera. "Para mí es un gran reto, estoy muy contento por haber logrado cumplir 15 años como profesional. Lo he conseguido, lo primero por haber trabajado mucho, no despistarme, y haber podido sobrevivir a la crisis, que fue terrible". Reconoce que tuve mucha paciencia y tenacidad. "Me ha gustado mucho recuperar a Helen Lindes para esta colección otoño-invierno 2017, "`parte de esta colección se ha hecho en un taller de mujeres en Melilla, es un proyecto sostenible 100%".

Ion Fiz y Carlos P. Gimeno | Archivo

"En cuanto a la colección puedo decirte que he apostado por una mujer con más carácter, tanto la de invierno, como la de verano, que es más marcada, es sexy y atrevida".

Por su parte, Helen Lindes estaba encantada por volver a pisar una pasarela."Me hace mucha ilusión después de estar un tiempo alejado de mi trabajo al haber sido madre. Pero Alan ahora va a cumplir un año y ya es momento para mi regreso. He estado en la semana de moda de Madrid, y ahora con Ion, abriendo y cerrando el desfile, y me hace mucha ilusión. Yo no he hecho demasiada pasarela, siempre he sido más de publicidad y fotografía, y también estoy colaborando con la Fundación Anabella, que acoge a mujeres víctimas de violencia de género. Hemos diseñado una camiseta solidaria, y eso me permite desarrollar mi creatividad porque siempre se me ha dado bien el dibujo", comentó.

Helen Lindes | Archivo

La canaria, cono ella misma me comentó, está atravesando la mejor etapa de su vida, hace unos años se casó con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, y son padres de un niño que el próximo diciembre cumplirá su primer año. "Es un ángel, es grande como su padre y es muy bueno.Lo que sí me gustaría es que durmiera un poco más de noche, pero tanto su padre como yo estamos muy felices. Además, Rudy es un padrazo, me ayuda muchísimo y está pendiente siempre de su educación. Dentro de un tiempo aumentaremos la familia. Tengo que decir que en todos los ámbitos de mi vida estoy muy satisfecha, mi matrimonio es maravilloso, tengo un hijo ideal y he vuelto a mi trabajo, no se puede pedir más".