Chabelita contraataca (y cobra)

Chabelita contraataca desde las páginas de Lecturas (debe ser que ella es más de prensa escrita, la televisión no le hace justicia) en una entrevista exclusiva de nueve páginas en la que la joven posa disfrazada de adolescente y con cara de estar oliendo bacalao. ¿Qué se cuenta? Ahora resulta que va de "paloma herida". Sirva como ejemplo el texto que introduce el reportaje: "Isa concede su entrevista más desgarradora, en la que grita que no puede más y nos relata cómo se ha sentido durante estos años anegados en lágrimas que por fin han terminado". Venga ya. Y sigue: "Superviviente nata, ahora se refugia en los brazos de su primer novio".

Sólo unas horas después de que su ex, Alejandro Albalá, anunciase en televisión su divorcio, la hija de Isabel Pantoja arremete contra él y anuncia que a rey muerto, rey puesto: "He vuelto con el padre de mi hijo", en referencia a Alberto Isla.

Su nuevo enemigo es su ex y por eso Chabelita dedica buena parte de la entrevista a responder a las lindezas que él dijo de ella en Sálvame. Explica que está obsesionado con ella y que, cuando supo que había viajado a París con Isla, "me dijo guarra y demás". Le acusa de ser tacaño ("estábamos mal, como siempre, por el tema del dinero"), cobarde, de ser un vago que ha estado con ella por el interés, de forzar la mala relación con su madre porque no la aguanta, y aclara que la suya, la mismísima Isabel Pantoja, ha tenido enfrentamientos con él por no defenderla. Y añade que ella "sólo ha tenido dos novios en su vida", defendiéndose con el clásico argumento del machismo.

Ahora, a vivir la vida sin Alejandro ("siento que me he quitado un parásito") y a estudiar: "Se me da muy bien dibujar, tengo muy buena mano".

Claro que había exclusiva del marqués de Griñón

¡Hola! lleva a portada a la bella Esther Doña y a su flamante marido, Carlos Falcó, que no resulta tan favorecido en la imagen como la novia, vestida de blanco (por dos veces, ya que lució dos diseños). Sigo insistiendo en que, si la miras de lejos, se da un aire a Isabel Preysler, ex del marqués.

Y eso que sólo era una fiesta de boda. Una nueva modalidad de enlace: se inscribieron en el registro de parejas de hecho hace un año, se casaron antes del verano, y ahora lo confirman ¡Hola! mediante.

En las fotos, los invitados de renombre: Kalina de Bulgaria, Mar Flores, Cristina Macaya o Carmen Martínez Bordiú, gran amiga del novio y de una de sus ex, Isabel Preysler.

Y muchos detalles a tener en cuenta en el texto: que Carlos Falcó fue objeto de deseo de Cristina Onassis, que Mar Flores sigue ennoviada con Elías Sacal (que no acudió porque estaba en la celebración del año nuevo judío y la modelo coincidió con su ex, Javier Merino, que ahora sale con la magistrada Beatriz Grande ("doctora en Derecho con sobresaliente ‘cum laude’ y directora del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid", rotula ¡Hola!). Y la actuación de Juan Peña, siempre.

Julián Contreras, enamorado "como nunca antes"

Menudo golpe le arrea Julián Contreras a la difunta Carmina Ordóñez. Su antes marido posa en las páginas de Lecturas junto a su nuevo amor, Claudia Stauffer, y afirma categórico que "nunca en mi vida he estado tan enamorado".

Contreras, "más feliz que nunca" tras superar una depresión, explica que conoció a Claudia desde 1994, horas después de separarse de Carmina.

Antonio David, más problemas a su lista

Dos revistas llevan en portada los nuevos problemas de David Flores, esta vez de índole económica. Diez Minutos titula que "ha involucrado a su mujer en un problema judicial". El ex de Rociíto se declaró insolvente mientras cobraba, supuestamente, a través de empresas a nombre de Olga, su esposa.

En Semana son más benévolos. Aseguran que su mujer le está arropando "en la adversidad".

Cóctel de noticias

Marina Danko y su "dolce vita". Vemos a la ex de Sebastián Palomo Linares en las páginas de ¡Hola! subida a unos tacones de 11 centímetros y sostenida por su novio, el multimillonario Fabio Mantegazza. Es la primera vez que visita Madrid desde la muerte del torero.

Carolina de Mónaco lee a Anne Dufourmantelle, la filósofa que murió este verano cuando trataba de salvar a dos niños que se estaban ahogando. Vemos en Love a la princesa junto a sus hijas y el libro Elogio del riesgo bajo el brazo.