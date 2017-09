Chenoa desvela la desgarradora verdad sobre su ruptura con Bisbal

La ruptura entre Chenoa y David Bisbal fue uno de los grandes dramas del corazón en España y a día de hoy, todavía hay quien anhela ver a los dos 'extriunfitos' juntos. Después de años de rumores, intrigas y el mal trago de aquella famosa "cobra" en el concierto de Operación Triunfo, Chenoa publica su libro Chenoa: Defectos Perfectos, y las redes echan humo con las páginas en las que desvela los detalles del fin de su noviazgo.

"Y empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad que David siempre negó (...) Pero ahí seguíamos, y yo tan enamorada como siempre", comienza el relato. Chenoa cuenta lo enamorada que estaba de Bisbal, cómo éste le envió un ramo de flores durante un viaje con el mensaje "ya llego", pero cuando llegó, se encontró al cantante con la maleta hecha: "Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos", dijo él.

Aunque ella pensaba que era algo temporal, días más tarde recibió la llamada de un conocido que le avisó de que encendiera la televisión. Y allí estaba Bisbal, dando una rueda de prensa en Caracas, "encantado de la vida", diciendo que no estaba con nadie. Chenoa le llamó para aclarar lo sucedido, pero Bisbal había cambiado de número. "No habíamos hablado de cómo hacer aquello público. De hecho, no habíamos hablado de absolutamente nada durante varios días, después de tres años juntos", escribe, pero Chenoa sólo encontró el silencio más absoluto.

La artista pasó los peores días de su vida, un "infierno" inundado de "valerianas y vino". Para colmo, la hermana del cantante le avisó de que una empresa de transportes acudiría para recoger sus cosas. "Cuidado con los premios", le advirtieron. "No hay nada que podamos hacer para que nos quieran, para que nos traten con consideración. Y mejor no intentar que te necesiten, sólo acabarás perdiendo: el tiempo y la autoestima".