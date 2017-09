Carlota Corredera opina sobre la misteriosa desaparición de Jorge Javier Vázquez

Una de las revistas del corazón más importantes de nuestro país, Lecturas, cumple 100 años y para celebrarlo, el equipo organizó una fiesta por todo lo alto que contó con algunos de los rostros conocidos que han formado parte de sus portadas a lo largo de todos estos años.

Entre los invitados estaba Carlota Corredera, que continúa con una carrera televisiva imparable. La presentadora destacó el gran trabajo que se ha realizado en la revista Lecturas durante todos estos años: "Cuando hay gente que tiene pasión por el corazón el esfuerzo se ve recompensado. Llevar 100 años informando del corazón es hacer historia de España. La historia se ha contado a través de las portadas de Lecturas".

Uno de los grandes ausentes fue Jorge Javier Vázquez, que esta semana ha sido protagonista de titulares debido a su ausencia en Telecinco. El presentador avisó dos días antes de que no iba a ser posible acudir al evento. Una falta que se suma al vacío que dejó en su blog semanal con la revista este miércoles. Sin noticias de Jorge Javier, muchos son los que apuntan a un bajón anímico tras los malos datos de audiencia de Gran Hermano Revolution. "No tengo constancia de nada ni de ninguna polémica. Sé lo que sabe Mediaset, que se está centrando en su trabajo en Gran Hermano y estamos deseando que vuelva a su casa que es Sálvame. Él es el dueño del cortijo y además yo tengo una relación estupenda con él. No puedo contar nada porque no sé nada. A mi me dicen los días que tengo que trabajar y si la cadena decide que se centre en Gran Hermano, yo no tengo ni idea".

También quiso hablar sobre la guerra abierta entre Belén Esteban y María José Campanario a raíz de hacerse públicos unos mensajes que intercambió ésta última con Andrea: "Yo soy amiga de Belén y aunque nos llamen palmeros, si le tengo que decir que se ha equivocado, se lo digo. Creo que en este caso, María José se ha equivocado y además con unos fines completos. Se quiero justificar que Belén miente cuando dice que no existe relación entre Jesús y la niña. Yo creo a Belén cuando dice que Andrea no tiene relación con su padre y la verdad es que ojalá pueda tener una etapa de calma. Lleva muchas encima y está muy desgastada con el tema de Toño. Parece que nunca llega el final y este verano ha sido muy duro".

Carlota Corredera no quiso desaprovechar el momento de comentar la polémica última portada de Lecturas en la que Chabelita afirmaba haber vuelto con Alberto Isla: "Es mentira lo que cuenta. Me parece que están jugando a un juego muy peligroso Alejandro y Chabelita. Lo que me llama la atención es que no intervenga su madre y le pare los pies. No creo que haya una necesidad tan grande en Cantora para que tenga que seguir en este bucle. Me llama la atención que no la detengan".

Destacados invitados

Entre los que se dejaron ver en el photocall estuvieron Diego Matamoros y Estela Grande, Ana Rosa Quintana, María Casado, Verónica Hidalgo, Belinda Washington, Juan Avellaneda, Modesto Lomba, Fabiola Martínez, Adriana Abenia, Carmen Martínez Bordiú, David Valdeperas, Ángel Garó, Lidia Lozano o Mila Ximénez entre otros.