Chenoa ya no tiene miedo y cuenta "lo que se ha callado durante 12 años"

En plena madurez artística y personal, Chenoa se abre en canal en su primer libro Defectos perfectos. La cantante repasa su trayectoria profesional y vital en un libro sincero en el que asegura sentirse plena y feliz. A lo largo de trece capítulos, desgrana las vivencias de su juventud, su camino hasta llegar a la fama y sus amores fallidos.

Este jueves, Chenoa presentó el libro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ya avisaba a la prensa antes de comenzar la ronda de preguntas: "El libro trata de muchísimos temas. Comprendo perfectamente el tema en concreto que interesa (David Bisbal), pero no me voy a explayar, porque este libro es muchísimo más. No me ha gustado la descontextualización de los titulares que han salido hasta hoy".

P: Has contado ciertos pasajes que pueden despertar fantasmas del pasado

Ch: ¿Es que se han dormido alguna vez los fantasmas? Llevo mucho años ya… ya está bien. No te digo más.

P: ¿Sentiste necesidad de contarlo?

Ch: No es necesidad, es mi vida. La naturalidad con la que yo te cuento las cosas es la misma con la que está escrito el libro. No me guardo nada, ni siquiera detalles. Sé que hay una historia en concreto que impacta a la gente, pero a mí no. He guardado cosas y he estado callada durante 12 años.

P: En el libro cuentas un episodio muy duro de un antiguo novio relacionado con el maltrato.

Ch: Tenía 17 años, era muy joven. Tuve un tipo de novio que lamentablemente ahora se estila mucho. No sé si es una manera de ayudar a quien lo sufre, pero si es un episodio que viví y que no sabía como gestionar. Mi consejo es salir corriendo porque no es sano, o mi conclusión. No me gusta aconsejar.

P: ¿Por qué contar ahora los detalles de tu ruptura con David Bisbal?

Ch: Porque quiero. Te recuerdo que David también escribió un libro. Es que siempre las balas van hacia el mismo lado. Sé que es un tema que lo queréis tratar todo el rato, soy consciente y en ningún momento lo critico. Invito a que la gente lo lea, es una experiencia más.

P: ¿Algunos dirán que se trata de una venganza por la cobra?

Ch: No, me da igual. Siempre que me habéis preguntado en el portal de mi casa nunca he tenido problema. Siempre he sido muy natural y paciente con eso. Nunca he tenido una mala contestación. Nunca he sido una maleducada. Por eso te contesto con naturalidad, lo cuento porque quiero.

P: ¿Se puede seguir enamorada de quien te hace daño?

Ch: No te lo podría contestar tan rápidamente. Supongo que sí, hay mil tipos de amor. Eso es una opción que en mi vida se me ocurriría decirle a alguien lo que tiene que hacer, y menos cuando está enamorado. Eso es peligrosísimo.

P: ¿Has tenido un debate interior dudando si contar o no ciertos pasajes?

Ch: Si estuviera pendiente del qué dirán, ¿qué hago? Ese es mi mejor debate. Por el qué dirán todos hemos dejado de hacer cosas y yo me niego en redondo. Mi libertad de expresión es mía. Mi libertad de mi vida es mía, yo la gestiono. Me parece injusto dejar de hacer cosas porque me van a criticar. Lamentablemente estamos tan expuestos que nos estamos encorsetando unos a otros. El debate ha sido interno y la consecuencia me la llevo yo.

P: ¿Temes lo que pueda decir David sobre el libro?

Ch: Ah, no sé. ¿Le habéis preguntado? (silencio) Ah, a mí sí, preguntadle a él ahora.

P: ¿Se ha puesto en contacto contigo alguien de su entorno en este día y medio que lleva el libro en venta?

Ch: No.

P: ¿Cómo está ahora tu corazón?

Ch: Estoy bien. Cuando estás con tantas cosas en el aire le pones a los proyectos el amor que no le pones a una persona. Porque no estoy con nadie. Hay momentos en los que tienes que estar centrado en las cosas que tienes entre manos para que salga bien.

P: ¿Te has autocensurado?

Ch: Sí, me he guardado muchas cosas. Ahí lo dejo.

P: ¿Has pensado en escribir una segunda parte?

Ch: Durante estos días me han dicho: 'se me ha hecho muy corto'. Yo les decía que me he guardado muchas cosas. Quería hacer un libro ágil, por eso no he contado todo. No me parece mala idea escribir una segunda parte. Ya ha sido planteado.

P: ¿Por qué no hablas de David de María y Javier Arpa?

Ch: Sí que están, pero no les he puesto el nombre. Yo cuido mucho esos detalles.

P: Dijiste que nunca contarías lo que David te dijo al oído en el momento de la cobra y en el libro tampoco lo has contado.

Ch: ¿Qué parte de "no lo voy a contar" no se entiende? Eso, para la segunda parte (risas).