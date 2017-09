Kiko Hernández destroza a Chabelita y cuenta la verdad de su vuelta con Alberto Isla

La credibilidad de Chabelita ha tocado fondo (si es que aún no lo había hecho) después de la entrevista que ha ofrecido esta semana a la revista Lecturas proclamando a los cuatro vientos que ha retomado su relación con el padre de su hijo Alberto Isla. Además, en ella también contestó a las gravísimas acusaciones de su ex Alejandro Albalá: "Estoy muy dolida. Nunca he hablado de nuestra relación. No iba a hacerlo, pero ya no me voy a callar, tengo que defenderme", explica en esta exclusiva donde acusa a su todavía marido de manipulador: "El manipulador es él. Es normal que para su familia yo sea la mala, todo lo saben por Alejandro".

Horas más tarde de la publicación de la revista, Isa Pantoja se negaba a sí misma: "No, yo he dicho simplemente que ya se verá. Me llevo muy bien con él y eso, pero no sé lo que habrán puesto", explicó a Chance cuando le preguntaronpor la entrevista. Unas declaraciones que chocan con lo que Chabelita afirmó a la publicación al responder con un rotundo "sí" a la pregunta: "¿Volvéis a estar juntos?": "Sí, estamos en un momento muy bonito viendo a ver qué pasa. 'Des-pa-cito' (canta). Siempre he tenido buena relación con Alberto, somos iguales y nos entendemos muy bien. Ante todo somos amigos, nos lo contamos todo y, sobre todo, somos padres, nuestro hijo es lo primero. Cuando rompí con Alejandro empezamos a hablar. Alberto ha cambiado muchísimo en todo, me siento muy arropada con él. Me refugio en las personas que sé que me quieren y quiero".

Sin embargo, este miércoles en Sálvame iban más allá y Kiko Hernández aseguró que en realidad todo se trataría de un montaje: "Esto, señores, es todo mentira. ¡Es un montaje de dos! Chabelita y Alejandro Albalá han utilizado a Alberto Isla para ello. Me acaban de mandar un vídeo de Chabelita y Alejandro Albalá juntos de hace unos días en una discoteca por la noche bailando. Además, los dos son muy dados a cambiar los estados de ánimo en las redes sociales y, casualmente, siempre tienen el mismo".

Este miércoles, Chic asistió a la fiesta de los 100 años de la revista Lecturas, en la que estaba prevista la presencia de la hija de Isabel Pantoja. Sin embargo, fuentes internas de la organización nos aseguraron que habría declinado acudir debido a su descontento con lo publicado.