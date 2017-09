Alaska y Mario acudieron a los premios Chicote, donde la artista me contó lo bien que le había ido el verano y muchas cosas más. "La verdad es que no he parado, la mitad del verano con conciertos, radio, y agosto solo con las actuaciones, porque no me daba tiempo a más. Ya termino el día 14 en Zaragoza, por las fiestas del Pilar".

El matrimonio, hace un par de meses, compró a su amiga Bibiana Fernández su casa, y ya están poniéndola a punto. "Estamos encantados, va todo muy bien, todavía quedan cosas por hacer para ponerla como nosotros queremos. Tiene que estar lista para la próxima primavera, aunque no vamos a trasladarnos a vivir allí, va a ser para los fines de semana para que venga la familia y los amigos y así dejar de ser gorrones. Siempre estamos en la casa de campo de los demás y en sus piscinas, y de esta manera podemos invitar nosotros", explicó.

Alaska, durante la entrevista | Archivo

La nueva vivienda está a las afueras de Madrid. "Es estupenda, y Bibiana vendrá siempre que quiera. Es más, tendrá sus llaves para cuando quiera ir, ya que en el jardín tiene muchos elementos emocionales como árboles que plantó con amigos como Manuel Bandera y otros que ya no están. De hecho, se va a llamar Casa Bibiana, vamos a comprar letras de cerámica de Talavera para ponerlo en la puerta".

En noviembre se irán de vacaciones, y a su regreso retomaran el teatro de nuevo. "Nos quedan varias ciudades por ir, pero tuvimos que aplazarlo al comenzar los conciertos de Fangoria. Al menos estaremos desde diciembre hasta febrero, y a partir de ahí me pondré con Nacho Canut con el nuevo disco, que hasta el 2019 no sacaremos".

Al preguntarle por su madre, me dijo que estaba estupenda, sin parar de hacer cosas. "Encantada con sus amigas, jugando al póker y al bingo, además le van a dar un premio en Cáceres por lo bien que ha ido la venta de su libro, que ya va por la sexta edición, creo".