David Bisbal responde a la desgarradora confesión de Chenoa

Después de años de silencio respecto a su vida privada, esta semana Chenoa sorprendía con algunos de los pasajes que forma parte de su primer libro Defectos perfectos. Concretamente, aquellos en los que hace referencia a su relación sentimental con David Bisbal, que tantas portadas ocupó en su momento. Cuando todo parecía superado, sobre todo después de su participación en Operación Triunfo El Reencuentro, Chenoa ha decidido hablar abiertamente de uno de los episodios más duros de su vida.

Una desgarradora confesión sobre la poco respetuosa forma con la Bisbal la dejó, huyendo a Caracas y confirmando a los medios que su relación con ella había llegado a su fin. Incluso Chenoa afirma que, un día después de acabar con su noviazgo, intentó llamar al cantante y éste ya había cambiado de número de móvil. "Lo cuento ahora porque quiero", sentenció este jueves en la rueda de presentación del libro. Además, recordó que Bisbal también escribió un libro, pero que solo se crea polémica cuando habla ella: "Las balas siempre van para el mismo lado", afirmó visiblemente enfadada ante las preguntas de los medios.

Desde que salió Defectos perfectos al mercado, David Bisbal no había realizado publicaciones al respecto, al menos en sus redes sociales. "Podré anunciar una de las colaboraciones más deseadas que he tenido nunca", fue en único mensaje de Twitter que escribió durante la polémica. Finalmente, este jueves fue sorprendido por los medios y no pudo evitar contestar a su ex: "Yo no tengo muchas cosas que decir, porque sobre este tipo de cosas he sido siempre muy reservado en mi intimidad. Me sorprende un poquillo, porque lo que he visto ha sido un poco en las redes sociales. En El Reencuentro de Operación Triunfo pensaba que ya se habían superado muchas cosas pero no solo entre ella y yo, sino también entre los compañeros. Yo prefiero estar en el equipo de desearle lo mejor a las personas. Cuando hay una relación hay siempre muchas versiones. En este caso, hay dos", concluyó el cantante.