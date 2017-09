Desvelan lo que le dijo Bisbal a Chenoa en el momento de la "cobra"

En lanzamiento del libro autobiográfico de Chenoa ha generado un revuelo enorme por los detalles de la ruptura con David Bisbal. Las memorias de la cantante desvelan que se enteró por televisión de la ruptura definitiva y aunque han pasado 12 años, aquella historia de amor sigue despertando la curiosidad de muchos.

Prueba de ello, la famosa "cobra" que vivieron los exnovios durante el concierto de reencuentro de Operación Triunfo. Aquel momento nos encogió el corazón pero nos dejó una gran duda: ¿qué le dijo Bisbal a Chenoa al oído mientras cantaban Escondidos? "Me dijo algo que nunca desvelaré", escribe la argentina en su libro.

Ella no lo ha hecho, pero sí la periodista Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa este viernes, lo que ha provocado más revuelo todavía. "Tranquila. Cuánto te he querido», fueron las cinco palabras que pronunció el almeriense en el oído de su expareja". Después de aquello, Bisbal pensó que estaba todo arreglado. "En El Reencuentro pensaba que ya se habían superado muchas cosas pero no solo entre ella y yo, sino también entre los compañeros. Yo prefiero estar en el equipo de desearle lo mejor a las personas. Cuando hay una relación, hay siempre muchas versiones. En este caso, hay dos", dijo.