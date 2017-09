Julia Louis-Dreyfus anuncia que tiene cáncer

La actriz Julia Louis-Dreyfus, protagonista de la serie Veep y Seinfeld, ha anunciado que sufre cáncer de mama. En un tuit de su cuenta oficial, la actriz cómica, de 56 años, ha aprovechado para apoyar la cobertura sanitaria universal en EEUU, uno de los debates sociales más candentes en el país.

"Una de cada ocho mujeres sufren de cáncer de pecho. Hoy me ha tocado a mí", comienza su breve comunicado en Twitter. "La buena noticia es que tengo al más glorioso grupo de familiares y amigos dándome apoyo, y un seguro fantástico a través de mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que luchemos contra todos los cánceres y hacer la cobertura sanitaria universal una realidad".

