Ana Rosa Quintana es una de las fieles a las presentaciones de la firma TOT_HOM, que en esta última ocasión tuvo lugar en el madrileño Palacio de Neptuno. Un desfile extenso como es habitual en las diseñadoras catalanas, que volvieron a demostrar un exquisito gusto en sus creaciones. La periodista, según me comentó, está encantada con el comienzo de la nueva temporada: "Hemos empezado súper fuerte, este mes de Septiembre ha sido de los mejores. Ya se sabe que en televisión, nos examinamos todos los días, pero de verdad que estoy encantada".

Con nuevo corte de pelo y un resfriado tremendo, no quiso perderse el desfile, como siempre perfectamente organizado por su íntima amiga Carmen Valiño y su equipo.

A Ana Rosa no le importaría nada ser abuela, ya que su hijo mayor, se casó el pasado año. "No me meto en nada, esa decisión es de ellos, que yo sepa de momento no me hacen y si es al contrario que venga cuando quieran". Respecto a Belén Esteban comentó que estaba guerrera y que eso es bueno.

Aprovechando la ocasión hicimos un repaso y de Maria Teresa Campos comentó lo mal que le parecía que la critiquen: "La noche que apareció en televisión era muy tarde y se fue, y me parece lógico. Todo lo que haga Teresa me parece bien, porque lleva trabajando toda la vida y se lo ha ganado", la defendió.

De sus otros hijos, los mellizos, fruto de su segundo matrimonio (con el empresario sevillano Juan Muñoz), comentó que ya son un par de adolescentes y que le da mucha pena porque ya no son bebés. "Ya no tengo edad de tener más y me hubiera encantado. Son buenos estudiantes, les encanta el deporte, a uno el futbol y al otro el boxeo, no se sí alguno seguirá mis pasos, pero tampoco me preocupa, lo que quiero es que se dediquen a lo que les guste y tendrán todo el apoyo de Juan y mío, que por cierto está cada día más guapo" comentó entre risas.

Entre las demás invitadas al desfile estaban, como de costumbre, las hermanas García Vaquero, siempre juntas las tres. Mar, casada con Felipe González; Begoña, con Pedro Trapote; y Carmen. También se vio a Ana Botella, Pilar Medina-Sidonia, Marta Robles, Nuria Marcha, Lola Suarez con su nuera Carola Baleztena, y un gran número de señoras que no quisieron perderse el desfile. Una vez terminado el desfile, se celebró el coctel de rigor. Felicidades por todo un éxito.