"Me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo y desmiente muchas cosas", así Elena Tablada echaba un capote a Chenoa debido a la presentación de su libro Defectos perfectos, en el que cuenta la realidad acerca de su relación y ruptura con David Bisbal.

Pero ahora la diseñadora desconcierta con una publicación en su cuenta de Instagram en la que a pesar de no haber leído el libro, apoya a David. "Ante la polémica: no he leído el libro, apoyo la libertad de expresión y apoyo al padre de mi hija sobre todas las cosas".

Una imagen que dista mucho de las declaraciones que dio horas antes sobre el tema en las que se aprecia un apoyo claro a la cantante: "Las historias anteriores a mí, no lo sé porque no son mi historia, supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad... y oye, yo me quito el sombrero con la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma, habla de lo suyo y desmiente muchas cosas que se habían dicho. No he leído lo que ha escrito pero yo apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, para mí eso es super importante. Yo siempre estoy de acuerdo con que la gente haga lo que quiere hacer para sentirse bien".

Chenoa insinúa en su libro que la ruptura tuvo relación con el comienzo de la relación con Elena Tablada, pero esta no ha querido pronunciarse al respecto. Y a pesar de que asegura que de momento no está entre sus planes escribir un libro, quizás en un futuro decide hablar y sacar a la luz todas las verdades.