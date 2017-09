La guerra fría entre Mila Ximénez y Makoke ha terminado estallando. Una situación insostenible que este jueves derivó en una gran bronca a raíz de unas declaraciones de Jesus Manuel contra la colaboradora por el tema de los mensajes de Andrea Janeiro a María José Campanario: "La reacción de Mila no me la esperaba. Mintió y me despreció personal y profesionalmente". Unas declaraciones que fueron apoyadas por Kiko Matamoros, algo que enfureció a la colaboradora que le recordó que hace años había "arrastrado por el suelo" a Jesús Manuel y le había calificado de "mamarracho". El ambiente empezó a caldearse y Mila terminó dedicando una peineta a Kiko que salió del plato "harto de su mala educación".

"Lo que a ti te molesta es que tengo un litigio con tu mujer y te aseguro que ella va a pagar", le recriminó Mila. "Mi mujer te ha puesto una demanda, pero no gratuitamente. Tú has dado pie y, por parte de ella ha habido muy buena voluntad para retirarla, mientras que tú has ido mintiendo", contestó Kiko mientras abandonaba el plató.

Fue entonces cuando Mila decidió hacer público el motivo por el que aún no se ha puesto fin al conflicto. Al parecer, Makoke habría enviado una carta a Mila con una oferta para quitar la demanda: "Yo tendré muchos defectos, pero no soy una mentirosa. Es muy incómodo trabajar con alguien cuya mujer te ha puesto una demanda. Dice que Makoke ha intentado negociar conmigo y la negociación era la siguiente: tengo un documento que quiere el señor Matamoros que firme y juro por mi hija que le pedí la carta y se la di a mis abogados".

Los representantes legales de Mila le recomendaron no firmar el documento debido a las insólitas condiciones que contenía: "Me tendría que comprometer a no hablar de ella, pedir perdón y disculparme, porque la he humillado, avasallado, vilipendiado y hundido. Además, le tendría que pagar las costas de un juicio que no se ha celebrado, 40.000 euros. Además, cada vez que yo hable de ella en un plató y cada vez que no le venga bien tengo una multa que ella cuantificará". Unas duras condiciones que Mila no aceptó, tomando la decisión de mantenerse firme en su posición: "Vamos a juicio y ya está".