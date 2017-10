Pese a que en algún momento circularon rumores de reconciliación, que la propia Paula Echevarría alimentó a su manera, lo cierto es que la separación de David Bustamante es más que un hecho.

El cantante, tal y como informa Corazón TVE, se ha instalado en un piso en una exclusiva urbanización madrileña en Pozuelo de Alarcón, donde a buen seguro encontrará toda la privacidad que busca.

Bustamante abandona así el domicilio conyugal de manera definitiva para establecerse en un amplio ático construido en 2009 con piscina propia y una gran privacidad. El propio Bustamante supervisó la mudanza a lo largo de los últimos días con ayuda de sus padres y un decorador de interiores, lo que sugiere que no va a tratarse de una vivienda temporal.

La construcción tiene diversos servicios comunitarios como spa, piscina interior y exterior, zona de juegos infantiles, pista de paddle y gimnasio, además de las mejores calidades de construcción.

La vivienda está valorada en 600.000 euros, cantidad que no ha supuesto impedimento alguno para Bustamante, que no ha esperado a la decisión final sobre el destino del anterior domicilio de la pareja en Villafranca del Castillo. La vivienda era propiedad en un 80% del cantante y un 20% de ella, que no obstante no estaba dispuesta a comprar la parte correspondiente a su marido.