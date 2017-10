Chenoa, arrepentida de su mal genio con la prensa

Tras la resaca que dejó la presentación del libro de Chenoa, Defectos perfectos, las aguas se han calmado y ha decidido pedir perdón por su desafortunada actitud con los medios de comunicación presentes en el Círculo de Bellas Artes el pasado jueves. "El otro día en la rueda de prensa y lo confieso, analizando con calma, estuve un poco desacertada, quería ser clara y terminé siendo tosca", reconoce la artista en declaraciones a Isabel Gemio en su programa de radio Te doy mi palabra.

"Me vi seria, exageré un poco. Tendría que haber sonreído un poco más", explicó Chenoa, que se mostró muy sensible ante las preguntas de la prensa sobre su pasado con David Bisbal. La argentina parecía estar de mal humor y según ella, se debía un problema de salud. "Estuve nerviosa, tensa. La noche anterior no pude casi dormir porque, aunque no tiene justificación, tenía ciática, estaba un poco malita".

Desde entonces, Chenoa ha concedido varias entrevistas y está más calmada después del revuelo mediático. Ella misma asegura que se trata de "un libro de vivencia donde hay un capítulo que sobresale sobre otros", dice en referencia a las páginas de su exnovio. Aún así, le sigue pareciendo "injusto" que se la trate así y que le hagan sentirse culpable por hablar de su vida personal. "Yo soy muy Bridget Jones. El humor es la mejor herramienta para llevar la vida", comentó.

Sobre la maternidad

En su entrevista, también ha desvelado sus dificultades de convertirse en madre. "He intentado que un proyecto tan importante como ser mamá no me suponga un trauma. Lo he intentado, pero he tenido problemas que no cuento ni en el libro. He intentado contarlo desde un punto de vista en el que se vean reflejadas muchas mujeres que han intentado ser mamis y que, de repente, se vean con 42 años, la edad que tengo yo, y que sea biológicamente imposible", confesó.

A pesar de los problemas,es consciente de que "hay mil opciones para poder ser mami", porque "no todas estamos preparadas para serlo. Mi cuerpo nunca pudo, pobrecico mio, entonces voy gestando otras cosas, igual me he centrado mucho en mi trabajo, o mi carrera no me ha permitido ser madre, pero he intentado quitarle un poco de hierro".