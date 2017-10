España sigue traumatizada por la ruptura de Chenoa y Bisbal

Puede que Chenoa, tal y como dijo el propio Bisbal, siga traumatizada por la ruptura, pero también todos los españoles. Lo demuestra que dos de las portadas del lunes (y esperen a ver las de los miércoles) sucumben ante las lastimeras palabras de la cantante, que acaba de publicar su biografía. Es el caso de ¡QMD! que, bajo el titular "todo por la cobra", resume las impactantes palabras de Chenoa en su volumen Defectos perfectos, donde cuenta los entresijos de la relación, la traumática ruptura y la supuesta infidelidad. Además, Tamara Gorro asegura sentirse "deseada" por su marido y Escassi sigue de caza con (otra) explosiva morena.

En la revista ¡Pronto! eligen de nuevo a Chenoa y Bisbal como protagonistas. El romance, que acabó hace más de una década, sigue preocupando a España, como lo ratifica el libro en el que la cantante cuenta los detalles ocultos de la ruptura (ghosting incluido) y el gran "drama que sufrió cuando Bisbal la abandonó". Además de los rumores de infidelidad, ella se explica: "David empezó a hablar de irse a vivir a Miami, y yo me negaba", dice Chenoa explicando cómo surgieron las primeras discusiones. La historia sigue provocando tanto morbo que solo 224 horas después de salir a la venta la primera edición de Defectos perfectos se ha empezado a imprimir la segunda.

La revista también explica los planes de Carlos de Inglaterra para sustituir a su madre en el trono, y la verdad sobre la polémica reconciliación de Chabelita con su ex, Alberto Isla.

En Interviú desnudan en portada a Andrea C, de MyHyV. La tronista asegura que "ha sido el peor verano de mi vida, soy muy fogosa y no he podido tener sexo". La pretendiente gaditana busca el amor y cuenta su historia: fue abandonada por su padre y es huérfana de madre. Además, Juan y Medio asegura en una entrevista que recibió "una educación machista, pero me he reciclado lo más que he podido".