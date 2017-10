Fabiola Martínez: "La separación de Alejandra nos ha impactado mucho"

Fabiola Martínez no quiso perderse la gran fiesta organizada por la revista Lecturas este miércoles. Allí, volvió a hacer gala de su simpatía y su elegancia pisando con fuerza la alfombra roja y contestando a todas las preguntas que le hacían los medios congregados. La venezolana acudió sin Bertín Osborne que estaba en una reunión muy importante tal y como desveló a Chic.

Pregunta: La revista Lecturas cumple 100 años, ¿recuerdas la primera vez que la ojeaste cuando llegaste a España?

Fabiola: Llevo unos cuantos añitos en España y la revista Lecturas, junto con otras de referencia, son publicaciones que no pasan desapercibidas. Todos estamos pendientes de lo que nos cuentan y tiene un mérito impresionante cumplir 100 años. Eso no lo puede decir cualquier revista. Pero voy a ser sincera, no quiero ser políticamente correcta. Yo soy como Dory la de Buscando a Nemo. Yo ojeo las revistas y luego no me acuerdo de la vida de los demás. También es verdad que tengo muchas cosas en mi vida y no tengo mucho espacio para grabar esas cosas en mi memoria.

P: ¿Cuál es el secreto de tu matrimonio para tener tan buena relación con la prensa?

F: Yo creo que el respeto mutuo, nunca nos negamos a atender a la prensa. Ni siquiera en momento difíciles donde no te apetece mucho, pero entendemos que ser personaje público tiene su lado bueno y su lado malo. Nosotros siempre hemos sido respetuosos con la prensa y creo que al revés también se recoge un poco eso.

P: ¿Conservas alguna portada tuya?

F: Portadas no tengo, pero tengo guardados reportajes de familia.

P: ¿Dónde está Bertín?

F: Bertín hoy tenía una reunión muy importante de trabajo.

P: ¿Nuevo proyecto?

F: No puedo decir nada, pero está relacionado con la tele (risas).

P: ¿Cuál ha sido para ti la noticia del verano?

F: Pues mira, ha habido varias. Pero para nosotros la separación de Alejandra ha sido una noticia que nos ha marcado. Afortunadamente ellos están fenomenal.3

P: ¿Y sobre algún otro personaje?

F: Yo leo y opino como cualquier persona de la calle pero entiendo la libertad que puede tener la gente de hacer con su vida lo que quiera, porque a mi me gustaría que me respetaran eso.

P: ¿No te ves como comentarista del corazón?

F: Hablar de los demás no me gusta. Además, no podría hacerlo bien porque intentaría ver siempre la parte buena con lo cual sería super aburrida.

P: ¿Qué tal están tus hijos?

F: Muy bien, Kike fenomenal. Ya no tan pequeño, está hecho un hombretón. Le encanta cantar. Además está todo el rato diciendo que le grabe.

P: ¿Temes que tus hijos protagonicen alguna exclusiva?

F: Uno no pude decir de esta agua no beberé. No me gustaría condicionar la vida de mis hijos ni para bien ni para mal. Carlos es muy artista, le encanta cantar, admira a su padre, pero si se convierte en portada de revista que sea por lo que vale y no por ser hijo de, eso sí que me daría pena. Siendo hijo de famoso, no es difícil conseguir una portada por algo que haya pasado en su vida.

P: Chabelita se ha hecho famosa por ser hija de...

F: Trabajo para que, sobre todo Carlos, tenga todas las posibilidades de probar todos los deportes, hacer todas las extra escolares que pueda y que escoja la que le gusta. Con Kike también, dentro de sus posibilidades.