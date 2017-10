Un "cabreado" Sergio Ayala amenaza a Ivonne Reyes

El paso de Ivonne Reyes por Gran Hermano Vip a principios de este año sirvió para resucitar la polémica de los noventa con Pepe Navarro. Mientras el presentador volvía a la carga con una prueba de ADN fraudulenta que desvelaba que el hijo de la venezolana no era de Navarro, ésta encontraba consuelo en los brazos de Sergio Ayala dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. La relación entre la concursante de 49 años y el concejal de 26 se fraguó en la casa de Gran Hermano a pesar de las críticas por su diferencia de edad y los que no confiaban en que prosperase una vez fuera de la casa.

Sin embargo, una vez de vuelta a la realidad, la pareja continuó con su bonita historia de amor utilizando las redes sociales para mostrar a sus seguidores lo mucho que se querían. A mediados de este verano, saltaron las alarmas de la ruptura tras comprobar que la pareja estaban pasando las vacaciones por separados y que las muestras de amor habían llegado a su fin. Y tal y como hacían sospechar estos indicios, la relación terminó. Ivonne, que ha borrado de su Instagram cualquier rastro de Sergio, ha puesto punto y final a lo que parecía ser una bonita historia de amor reflejada de exclusiva y exclusiva.

Ayala ya ha roto su silencio y "cabreado", amenaza a la actriz con hacer público todo lo que sabe de ella y las intimidades de su relación. Ahora que Ivonne ha conseguido un receso en su batalla con Pepe Navarro, se despierta un nuevo frente con Sergio Ayala al mando. El político amenaza con convertirse en su peor pesadilla, lo que podría significar que lo veamos muy pronto concediendo una exclusiva en alguna revista, cargando contra ella. "Es verdad que estoy cabreado por algunas cosas, y desilusionado. De momento no me han ofrecido un plató para contar mi versión, pero si me llaman lo haría. Una ruptura no es fácil para nadie, confesó a Look.