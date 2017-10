El incómodo momento que vivió Sonia Ferrer en 'Amigas y conocidas'

Sonia Ferrer sigue sin recuperarse de la relación que mantuvo con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Ambos iniciaron un polémico romance tras su participación en ¡Mira quién salta! en Telecinco. Una historia de amor que no terminó con un final amistoso, muy diferente al que tuvo Escassi con Lara Dibildos. Sonia Ferrer, que trabaja como colaboradora de Amigas y conocidas en La 1, tuvo que comentar la relación de su ex con la hija de Laura Valenzuela, protagonizando un incómodo momento en directo.

En el vídeo, el programa mostró mujeres famosas que comparten expareja, entre ellas Sonia y Lara, y se recuperaron unas declaraciones en las que calificó a la actriz como "buena y linda" y con quien confesaba "mantener muy buena relación, esté o no esté con Álvaro". También se mostró la opinión de Lara sobre Sonia: "No es mi ex. Es la ex de mi ex. Yo la conocía de antes y tengo una relación normal. Tampoco somos íntimas amigas, pero ella estuvo mucho tiempo cuidando de mi hijo y eso son cosas que yo aprecio siempre. Ningún problema, claro".

Ferrer, con la cara desencajada, contestó a las imágenes: "Lo que nos une a Lara y a mí es el hijo de ambos (Álvaro),que no puede ser más bueno, más lindo y más bonito. He convivido mucho con él". La presentadora Inés Ballester le preguntó: "¿Y si tu pareja quedaba con tu ex?". "Faltaría más", dijo Sonia. "Las exparejas cuando tienen un hijo en común deberían llevarse bien. Así debería ser".

"Imagínate que eres amiga de la otra, antes de que vaya a ser pareja de tu expareja. Entonces se lía con tu ex. La cosa es difícil de llevar. Que tu amiga se líe con tu futuro ex, es chungo. O una ex con la que ya ha pasado otra por en medio... Hay mucho matiz", comentó Isabel San Sebastián, quedando sin respuesta de la protagonista por falta de tiempo en el programa.