Anabel Alonso: "Nunca he ocultado que estoy con una mujer"

Anabel Alonso atraviesa uno de los mejores momentos profesionales y personales de su vida. Actualmente, es una de las protagonistas de la serie de Antena 3, Amar es para siempre, y además se ha estrenado como concursante en la segunda edición de Masterchef Celebrity en La 1.

Tan intensa está siendo la etapa profesional de Anabel, que el volumen de trabajo le ha impedido disfrutar de unas vacaciones junto a su pareja, una mujer con la que convive desde hace cuatro años. Según publican Lecturas y Semana, aunque la actriz siempre ha sido muy discreta con su vida privada asegura: "Nunca he sido de grandes titulares, de 'estoy con una mujer' o 'estoy con un ornitorrinco'. Siempre he hecho mi vida y nunca he ocultado nada. Y pensaba que era vox populi".

Entre los planes de futuro que tiene con su pareja está la adopción: "Sí me gustaría, pero es un proceso largo, tienes que centrarte únicamente en ello, es tan laborioso, varios años de espera…". Pero niega arrepentirse de haberse centrado más en su trabajo y no haber tenido el instinto maternal antes: "Si dejas pasar el tiempo, estás decidiendo de alguna manera también. Y no es que seas consciente, pero al final te encuentras con 52 años y no los tienes…".

Anabel sigue centrada en el programa de cocina que está posibilitando que los espectadores conozcan su naturalidad y simpatía.