Laura Matamoros confirma su embarazo: "No es un bebé buscado"

El pasado lunes Lydia Lozano hacía saltar las alarmas al desvelar en Sálvame que Laura Matamoros está embarazada. Una noticia que pillaba a todos por sorpresa pero que, después de días de especulaciones e incertidumbre, ha sido confirmada por su protagonista.

Laura Matamoros y Benji Aparicio están esperando su primer hijo. La hija de Kiko Matamoros ha roto su silencio en una exclusiva con la revista Semana en la que Laura confirma la noticia y pronuncia sus primeras palabras: "Estoy en un momento muy feliz, no es algo que me fuese a esperar, no es buscado, pero estoy muy contenta, con muchísima ilusión. No es un bebé buscado, pero desde luego que sí muy deseado".

Hasta ahora Laura había permanecido en silencio con la intención de proteger la exclusiva, al igual que Kiko Matamoros que todavía no ha vuelto a Sálvame para que no le pregunten y que estaría muy molesto con Lydia Lozano por "reventar" la información: "A la primera persona que llamo para contárselo es a mi padre porque mi madre estaba fuera. (…) Se quedó un poco sorprendido, pero para nada se lo tomó a mal". "A mi madre era a la que más impresión me daba decírselo porque cuida mucho de mí y está pendiente de cada paso que doy", confiesa en la entrevista.

Además, la hija de Kiko Matamoros ya piensa en el sexo del bebé: "Me encantaría peinar y vestir a una niña, pero tengo el presentimiento de que va a ser un niño. (…) Tengo claro que me quiero casar de blanco y por la Iglesia. Además de hacerme mucha ilusión, la familia de Benji es muy tradicional en eso".

Una buena noticia que ha conseguido sembrar la guerra en el plató de Sálvame en busca del "traidor" que contó a Lydia la noticia.