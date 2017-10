Risto Mejide visitó esta semana Madrid y vivió un momento de gran tensión con el taxista que le transportaba. En un momento de calentón, el presentador decidió coger su móvil y retransmitir la trifulca en directo para todos sus seguidores, un gesto que ha sido muy criticado en las redes sociales. Mejide decidió borrar el vídeo, pero corrió como la pólvora en la tarde del pasado martes.

Todo empezó cuando Risto se subió al vehículo acompañado de otras dos personas y comenzaron a hablar en catalán. Según cuenta en su blog, el taxista tenía puesta una emisora donde se estaba criticando duramente a los catalanes, y en vez de bajar el volumen, el taxista decidió subirlo todavía más. En su relato cuenta que le pidió "muy educadamente" al conductor que apagara la radio, pero este le contestó de muy malas maneras. "Habéis alquilado el servicio, pero no habéis comprado el taxi", dijo el hombre.

Hola. Me llamo Risto Mejide y como me creo por encima de todos, voy a humillar a un taxista ante mis seguidores. pic.twitter.com/NwydJdi4OZ — Cristian Mas (@CristianMas86) October 3, 2017

Ante la actitud del conductor, el presentador le pidió el libro de reclamaciones y siempre según la versión de Risto, el taxista se negó, por lo que la respuesta del presentador fue sacar el móvil para humillarle en directo ante sus miles de seguidores. "Debería haberle obligado a hacerlo dentro de mis derechos, sin necesidad de nada más. Pero no lo hice. Lo reconozco, soy más humano de lo que me gustaría y con el calentón de un trayecto de 22 minutos en el que había pasado todo lo que cuento arriba, con la indignación de ver cómo había tratado a mi compañera y cómo nos había hecho sentir en el camino, no se me ocurre otra cosa que pillar el móvil y empezar a emitir en directo mientras le increpo", de disculpa Risto en su blog.

Él mismo se dio cuenta del error ante la avalancha de críticas y decidió borrar cualquier rastro de las imágenes, pero ya era tarde." Ojalá me lo vuelva a encontrar y le pueda pedir perdón a la cara. Como debe ser. Lástima que lo que viaje por las redes no sean los segundos vídeos, los que hablan de reconciliarse, de no echar más leña al fuego,de disculpas, sino los primeros", reconoce tras su error.