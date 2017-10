Shakira se distancia de Piqué por su catalanismo recalcitrante

No corren buenos tiempos para Gerard Piqué y para la madre de sus hijos, Shakira, debido a los conflictos por pensamientos en cuanto a la independencia de Cataluña.

El jugador del Barcelona, que además es una de las figuras de la Selección Española, ha vuelto a generar polémica por sus ansias independentistas. Él proclama su defensa a ultranza de la independencia de Cataluña con imágenes y declaraciones tan polémicas como las que tuvieron lugar el 1 de octubre con el referéndum ilegal, provocando el descontento de los aficionados y poniendo de paso en jaque su presencia la selección de fútbol.

Ahora, y pese a apoyar en otras ocasiones a su pareja, Shakira calla. De hecho, no acompañó a su pareja al colegio barcelonés donde el jugador depositó su voto. Mientras él promociona su voto y habla con la prensa, ella intenta pasar de lo más desapercibida debido a que, por primera vez, la colombiana parece haber olido el peligro de las decisiones del padre de sus hijos.

¿Posibles causas? La cantante está a punto de comenzar su "El Dorado Tour" el próximo 8 de noviembre. Una gira que se inicia en Colonia (Alemania) pero que la llevará por muchas ciudades europeas, entre ellas, Barcelona, a finales del mes de noviembre, antes de dar el salto a Estados Unidos y Latinoamérica.

Shakira trata de pasar desapercibida en un momento de tempestad política y social, pero no lo consigue. Intenta hacer una vida lo más normal posible y no formar mucho revuelo en unos días delicados. Es importante no perder el apoyo de sus abundantes fans españoles, sobre todo al comienzo de una iniciativa profesional tan importante.

En un acto que tuvo lugar en Barcelona, Shakira evitó -tal y como informa ABC- que se acreditasen medios españoles, y en el que en todo caso prohibió preguntas sobre su vida personal.

Así, en las últimas imágenes filmadas por los periodistas se podía ver a Shakira intentando evitar a la prensa para que no le preguntaran por los pensamientos y los comentarios de Piqué. La colombiana se escondió entre las personas que la acompañan, que esta ocasión le ayudaron a subirse a un discreto furgón negro rápidamente.