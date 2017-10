Antonio Carmona, miembro del desaparecido grupo Ketama, se encuentra ingresado en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid donde permanece sedado como consecuencia de unos implantes dentales que "le han producido una notable infección que se ha extendido a los ganglios y que le dificultaba respirar, de modo que los médicos le han operado y luego sedado para su tranquilidad", según su mánager Patricia Vizcaíno en declaraciones a Divinity.

El cantante evoluciona favorablemente y el coma es la última opción que se toma cuando el paciente no responde a otros tratamientos. "Decir que está en coma inducido una cosa un poco violenta, exagerada: es verdad que está en la UVI y sedado, pero para su tranquilidad y su comodidad, porque después de operarle dos veces los ganglios de la garganta, no podía respirar bien y se angustiaba, con lo que los médicos lo decidieron así", explica Vizcaíno.

A pesar de que la situación parece complicada, no se teme por su vida tal y como ha confirmado su familia, que le acompaña en todo momento en el hospital. "No hay que preocuparse, solo esperar a ver cómo va avanzando el antibiótico. Todo indica que comenzará a hacer efecto en breve. No hay que dramatizar", concluyó la mánager.