Kiko Matamoros abandona definitivamente 'Sálvame'

Hace tiempo que Kiko Matamoros avisaba que sus días en Sálvame podrían llegar a su fin. Una decisión que podría haberse acelerado por la discusión que tuvo con Mila Ximénez hace unos días debido al proceso judicial que enfrenta a la colaboradora con Makoke y a la noticia del futuro embarazo de su hija Laura Matamoros.

En principio, el colaborador tenía que volver al programa el lunes 2 de octubre, pero por una decisión personal, que comunicó a la productora, decidió no volver al plató de Mediaset como desveló Chelo García Cortés: "Le he mandado un mensaje, porque quería hablar con él sobre su ausencia en el programa y el embarazo de Laura. En la entrevista que le hice para una revista le vi agotado. Le he preguntado si iba a venir hoy y me ha dicho: ‘No voy a volver’".

Tras las palabras de la periodista, los compañeros comenzaron a especular sobre los motivos de su marcha: "En ocasiones nos ha dicho que estaba muy agotado de estar aquí". Tras ello, Gema López añadió: "Creo que le ha cansado mucho hacer siempre el papel de malo en el programa. "No sé cómo lo va a pasar su familia, porque no tiene muchos ingresos".