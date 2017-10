Las adversidades a las que se enfrenta la relación de Piqué y Shakira

La situación que está viviendo Cataluña no sólo está afectando a nivel político, sino que hay algunos artistas que también se están viendo afectados. Las ansias independentistas de Gerard Piqué han puesto en el disparadero a la madre de sus hijos, Shakira, que ha decidido quitarse de en medio y evitar problemas.

Mientras él se dedica a defender la independencia de Cataluña con polémicas declaraciones, ella ha preferido callar, quizá porque le conviene. La colombiana no sólo se enfrenta a rumores de separación con el futbolista, también las redes se están organizando y planean un boicot en su próximo concierto en la capital.

¿Se han separado?

Según señalan medios colombianos, la pareja estaría atravesando su peor momento, incluso algunos señalan que Shakira podría haber abandonado el domicilio conyugal. Lo que en principio eran rumores infundados, las evidencias han ido incrementándose hasta convertirse en algo más serio.

Una de las pruebas que aportan estos medios estaría basada en un gesto que hace el central del Barcelona cuando mete un gol. Piqué hace un signo de victoria con sus dos manos cruzadas que sería un mensaje directo a Shakira, pues ambos cumplen años el dos de febrero. Sin embargo, en sus últimos partidos, ha cambiado el gesto por una peineta.

También se habló sobre una discusión que habría ocurrido durante la boda de Leo Messi y Antonella Rocuzzo a finales de junio. Según publicó la prensa latinoamericana, el episodio fue muy desagradable y el resto de los asistentes habrían sido testigos de lo ocurrido.

¿Boicot a la vista?

Las polémicas declaraciones independentistas de Piqué no estarían ayudando en lo referido a los nuevos proyectos de la cantante. Hace unos meses, Shakira sacó el single Me enamoré, canción dedicada al padre de sus hijos, ahora, con la publicación de Perro fiel, sus seguidores han identificado mensajes que podría ir directos a Piqué. "Contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste- Y que vaya a enloquecer", dice la canción. No obstante, Piqué compartió el vídeo la canción en Twitter con el texto: "Boooom!".

Además, Shakira se estaría enfrentando a un posible boicot por parte de algunos de sus fans, que estarían lanzando mensajes en las redes sociales para no acudir al concierto que ofrecerá el próximo 19 de noviembre en Madrid y que aún no tiene las entradas agotadas. Hay quien incluso ha pedido que a las marcas que no usen su imagen para publicidad.

Hace días que no se les ve juntos, de hecho, prefirió no acudir con el futbolista al colegio donde votó en el referéndum ilegal del domingo. Acompañar a su pareja supondría perder parte del apoyo de sus fans españoles, sobre todo ahora que inicia nuevos proyectos. De hecho, en las últimas horas hemos podido ver de la cantante, ha intentado evitar a la prensa para que no le pregunten por los comentarios del futbolista y salió rápidamente para subirse en un discreto furgón.

Por otro lado, la interacción en las redes sociales parece cada vez menor. Aunque tanto Shakira como Piqué usan sus redes sociales exclusivamente para hablar sobre contenidos relacionados con sus éxitos profesionales, en ocasiones se han mencionado uno al otro, algo que cada vez ocurre con menos frecuencia.