El huracán que ha generado Chenoa con la publicación de Defectos Perfectos aún continúa causando revuelo. David Bisbal, el principal afectado en las memorias de la cantante, no ha querido permanecer ajeno a las acusaciones y ha vuelto a lanzar un dardo envenenado, esta vez a todas sus ex parejas.

Hace unos días, el almeriense presentó su nuevo disco Hijos del Mar en Madrid y aprovechó para decir unas palabras al público que iban directas a sus ex. Entre ellas, Chenoa y Elena Tablada, que también opinó sobre el tema y defendió a la cantante. Durante la interpretación de la canción Lo tenga o no, el cantante comentó: "Estaba perdido sin encontrar el amor. No había encontrado aún ninguna mujer que me llenara y me cuidara en mis últimos días…".

El cantante dio a entender que durante estos años no había encontrado el amor, hasta que llegó Rosanna Zanetti y "la canción cobró sentido. Por eso se la dedico". Unas románticas palabras que dejan en muy mal lugar a las mujeres que ha habido antes que la venezolana.

Hace una semana, Bisbal ya opinó sobre el libro y declaró que le "sorprende un poquillo, porque lo que he visto ha sido un poco en las redes sociales. En El Reencuentro de Operación Triunfopensaba que ya se habían superado muchas cosaspero no solo entre ella y yo, sino también entre los compañeros. Yo prefiero estar en el equipo de desearle lo mejor a las personas. Cuando hay una relación, hay siempre muchas versiones. En este caso, hay dos".

En el concierto se encontraba presente su novia, que no quiso perderse el espectáculo de su chico: "Qué gran noche, estoy muy orgullosa de ti. Qué bonitos los dones y talentos con los que Dios te ha bendecido", escribió en sus redes sociales.