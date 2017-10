La despedida de Kiko Matamoros no ha dejado indiferente a sus compañeros de Sálvame, que desde su ausencia no han parado de especular sobre los posible motivos de su marcha. Una decisión drástica que ha sorprendido a todos debido a los problemas económicos que el colaborador en diversas ocasiones ha reconocido tener. Incluso desveló que Hacienda le tiene "embargado el 80% de su sueldo". "Han sido un cúmulo de circunstancias profesionales y personales", afirmó este jueves a la salida de los juzgados. El detonante, como ya comentaron sus compañeros, fue el desencuentro con Mila Ximénez por la demanda que tiene interpuesta Makoke.

En estos días, se ha hablado mucho de si se trata de una marcha temporal o, por el contrario, estaría decidido a no volver al plató: "No lo sé, no creo que vuelva". Sin embargo, sus compañeros de programa han desvelado el posible motivo real de su decisión. Un hecho que haría que Matamoros pusiera fin a sus problemas económicos y que no tuviera que volver a trabajar.

Kiko Hernández,uno de sus grandes apoyos en el plató de Sálvame, habló sobre la posible razón de su marcha: "Yo pensaba que había sido motivado por el cansancio, luego por una bronca y ahora me hablan de un tercera opción, y es económica. Acabo de caer del motivo por el que se ha podido ir de Sálvame y no es ninguna tontería", empezó contando. "Salíamos Belén y yo de la reunión, se acerca él y nos cuenta que ha ocurrido algo en su entorno más familiar, una herencia con la que sería multimillonario".

Al parecer, una tía soltera de Makoke con un título muy importante habría dejado una herencia hace unos seis meses a su sobrina, como heredera única. "Estaríamos hablando de millones de euros", dijo Belén Esteban. Aunque se tomaron la noticia con humor, señalaron que podrían tratarse de "más de veinte millones de euros".