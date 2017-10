La sorpresa que hizo echarse atrás a Malú tras pulsar el botón en 'La Voz'

Este viernes durante la tercera gala de audiciones a ciegas se vivió un momento nunca antes visto. Gaby Jogeix, primer concursante de la noche, hizo vibrar al público con su desgarradora voz. Tanto gustó su actuación, que todos los coaches se dieron la vuelta de inmediato.

Pero lo cierto es que Malú vivió con especial emoción esta actuación ya que se trataba de un chico al que conoce desde que era pequeña. Malú comentó que aunque a ambos les une una fuerte amistad desde hace muchos años, no sabía que Gaby pudiese cantar así. Tras hablar sobre su relación, Malú tomó la decisión de retirarse de la elección, dejando que Manuel Carrasco, Pablo López y Juanez luchasen por el llevar a sus grupos al cantante. "Teniendo el cariño que te tengo quizás me puede costar verte de una forma más neutral, yo me retiro de tu oferta", se justificó la cantante.

"Creo que sería injusto para ti estar conmigo. No solo sería injusto para él, sino para el resto de su equipo: Teniendo el cariño que te tengo, sería muy difícil verte de manera neutral". Finalmente, el concursante decidió irse al grupo de Juanes.