La reina de Coca Cola, perjudicada por su marido independentista

Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners, y su marido Carles Vilarrubí, hasta esta semana hombre de la banca Rothschild en Cataluña y vicepresidente del Barça, se enfrentan al desafío independentista de forma muy diferente. Según publica este sábado La Otra Crónica de El Mundo, la principal fortuna de Cataluña se ha visto condicionada por las manifestaciones independentistas de Vilarrubí, mientras ella por su parte, ha preferido mantener un perfil bajo tras un coqueteo esporádico con Diplocat.

"Al matrimonio les une un afecto de años y un apoyo mutuo para sus negocios. Se ayudan, pero a ella no le gusta la relevancia pública de Carles", cuenta a La Otra Crónica una persona cercana al matrimonio. Según la fuente: "El posicionamiento público de los Carles a favor del independentismo ha creado tensiones con la familia Daurella".

Esta semana, tal y como publicó El Confidencial, se conoció la noticia de que el pasado 20 de septiembre Banca Rothschild prescindió de los servicios de Vilarrubícomo vicepresidente y miembro de su consejo de administración. El banco no quiere verse afectado por las opiniones independentistas. Además, el 1 de octubre dimitió como vicepresidente del Barcelona después de que la Liga de fútbol les advirtiera que perderían tres puntos si no jugaban el partido.

Según aseguran fuentes cercanas al matrimonio, a la familia de Sol "no le consta que se a independentista". Por eso no se entendió que el pasado diciembre ingresara en Diplocat, un cuerpo diplomático catalán que terminó abandonando un mes después para la tranquilidad de Coca-Cola y su familia. "Están educados en la discreción, no quieren que los problemas políticos les pasen factura", explican a La Otra Crónica e intentan justificar su ingreso: "Le vendieron Diplocat como una oficina de promoción cultural de Cataluña y después se sintió engañada".

Daurella prefiere seguir viviendo entre Madrid y Londres y vivir los problemas de Cataluña desde la distancia. Mientras, su marido se sigue posicionando y parte de la familia Daurella sigue en contra de ello.