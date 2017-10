Eugenia Silva asistió a la pasarela infantil The Petit Fashion Week, celebrada en Madrid, y en la que comentó lo feliz que estaba después de haber sido madre por segunda vez hace tan solo tres meses. Jerónimo está muy bien, es un bebé muy bueno, y su hermano está encantado con él, no tiene pelusa. Tanto Alfonso como yo estamos encantados. Sí por mi fuera, me quedaría nuevamente embarazada, mañana mismo. Alfonso no está tan de acuerdo, pero ya se verá con el tiempo, de momento estamos muy bien así".

Acababa de llegar de Nueva York, donde tiene que ir todos los meses por motivos profesionales. "Viajo mucho, ahora también tengo pendiente ir a Los Ángeles, y no me queda otro remedio que organizarme. Alfonso hace unos días me comentó si no sería mejor trasladarnos, pero de momento, el niño es muy pequeño y no hay nada decidido. Ya lo iremos viendo", comentó.

Está más guapa que nunca y totalmente recuperada de su embarazo. "Tengo proyectos interesantes, pero ya veremos como transcurre todo. Ahora salgo menos, por falta de tiempo, sobre todo a fiestas que me interesan a nivel profesional, como por ejemplo de revistas españolas que me apetecen", declaró.

Sobre la polémica separatista catalana, de plena actualidad estos días, Eugenia quiso ser prudente, pero también dejó claro su punto de vista. "Es un tema muy delicado", dijo, sin querer entrar en esos dilemas. Pero añadió: "Hay que hacer las cosas desde el punto de vista legal, porque para eso están las leyes".

La modelo no para de trabajar, ya que es una de las profesionales más requeridas fuera de nuestras fronteras. "El volver a quedarme embarazada no es imprescindible al menos a corto plazo, como acabo de comentar".

La pareja no tiene intención alguna en casarse, de momento sí organizaran el bautizo del pequeño. "Lo haremos cuando el padrino, que será Javier Hidalgo, nos dé fecha; será muy íntimo, solo con la familia y los amigos más allegados,", explicó.