Gemma Serrano, la "amiga" de Bigote Arrocet, carga contra las Campos

Gemma Serrano, la amiga de Bigote Arrocet, ha arremetido contra las Campos en el portal Look: "Son unas desagradecidas, conmigo no se han portado nada bien. ¡Con todo lo que yo he hecho por ellas".

Serrano dice que la matriarca del clan la "ha perjudicado siempre y ha intentado que no trabajara en televisión. ¿Un ejemplo? Quise abrir un canal de televisión en la TDT y, como era el momento de mis fotos con Bigote –a finales de 2016, cuando la prensa rosa publicó imágenes en las que ella aparecía saliendo del "piso de soltero" que el humorista tiene en Madrid–, nunca pudo ser posible, todo eran torpedos".

"Las Campos han sido mis manos negras –añade–. ¡Con todo lo que yo he hecho por ellas! Recuerdo que me he llegado a ir con Bigote a tocar las puertas de muchas empresas para buscarle trabajo tanto a Teresa como a Terelu. ¡Así me lo pagan!".

Además, la amiga de Bigote dice que las Campos son "gente que no valoran nada", critica su "soberbia" y avisa: "Tengo ganas de demostrar quiénes son ellas".