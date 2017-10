La guerra de Kiko Matamoros y Belén Esteban: "Es tétrica y casi analfabeta"

Kiko Matamoros y Belén Esteban mantienen un polémico pulso desde hace más de cinco años. La de San Blas estaba a caballo entre el llamado eje del mal (Matamoros, Kiko Hernández y Mila Ximénez) del programa Sálvame y el resto de colaboradores, pero no tardó en desmarcarse del grupo iniciando una guerra con el ahora excolaborador del programa.

Pero Esteban y Matamoros han sido más que compañeros. A ambos les representaba Toño Sanchís antes de la monumental crisis que derivó en la caída en desgracia del mánager, y en la que Belén Esteban ha tenido mucho que ver.

Pero, de nuevo, el factor Makoke hizo que la amistad se resintiera. La esposa de Matamoros no entró precisamente con buen pie en el programa y eso es algo que no perdona a sus compañeros. La guerra llegaría cuando Kiko, Makoke, y los hijos de Matamoros comenzaran a contar todo lo que sucedía en sus casas...

Belén Esteban se posicionó con los hijos del excolaborador, y se convirtió en la defensora a ultranza de Laura Matamoros durante su participación en Gran Hermano VIP. Esto, realmente, a Kiko no le sentó mal, porque pese a los tiras y aflojas con Laura, es su hija a fin de cuentas. Pero el tirar como Belén tiró contra Makoke y su hijo Javier Tudela no lo llevó nada bien.

El tiempo pasa y salta el escándalo Belén Esteban-Toño Sanchís, y Matamoros tomó partido por el representante e integrante de El Capitán Canalla. La Esteban esto no lo olvidó, y en ese momento las diferencias entre ambos se volvieron insalvables.

Este último año se ha hecho tan cuesta arriba para Matamoros que ha finalizado con la decisión de dejar Sálvame... Además de la Esteban, la relación con Kiko Hernández y Mila Ximénez tampoco era lo mismo.

Hablando de los motivos por los que Matamoros dejaba el programa, añadió la crueldad entre compañeros: "Aquí te das la vuelta y no tardan nada en clavarte un cuchillo por la espalda. Que muchos de ellos me pusieran en entredicho reforzó mi decisión de querer dejarlo". Y añadió: "La radicalidad de la que hablo también ocurre en el tema de Belén Esteban. Esta radicalidad de sus defensores le hace más daño que los ataques de sus detractores".

Kiko Matamoros ha querido dejar claro lo que piensa sobre la princesa del pueblo: "Me parece un personaje valleinclanesco, porque es una enemiga de la inteligencia". Algo que ya decía tras el paso de ésta por Gran Hermano, cuya actitud no gustó nada a Kiko: "Creo que has ganado el concurso pero has perdido mucho en el camino, te voy a invitar a mi boda si eres la Belén que estuvo aquí antes de irse, si eres la de Gran Hermano, no". El excolaborador también añadió: "Nunca he invadido su privacidad, ni la de sus parejas, ni la de su hija, pero he sido muy crítico con su discurso. No la rechazo, pero no me gusta".

El colaborador se ha marchado dejando la guerra abierta entre ambos: "Nunca he dicho que Belén Esteban fuera analfabeta, pero sí que podría cultivarse más. Belén representa a esa España tétrica que detesto. Pero también he dicho siempre que si yo fuera un tipo culto, no habría estado trabajando aquí". Estas han sido las últimas palabras de Kiko sobre Belén Esteban. La princesa del pueblo, junto con Mila Ximénez y Kiko Hernández, no ha querido despedirse de Matamoros en su adiós definitivo.