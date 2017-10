Paula Prendes habla de su supuesto romance con Pablo Iglesias

Desde que saliera a la luz la ruptura de Pablo Iglesias e Irene Montero, muchos han sido los rumores que apuntaban a que el líder de Podemos tenía un nuevo amor relacionado con el mundo de la televisión. El nombre que sonaba con más fuerza era el de Paula Vázquez, que ya desmintió todo con un curioso vídeo a través de su cuenta de Twitter.

Otro de los nombres que sonaban en la quiniela del amor era el de Paula Prendes. La actriz y colaboradora de Zapeando ha zanjado los rumores y niega tener ninguna relación sentimental con Iglesias. "Me muero de risa. No estoy con él", confirmó al programa Socialité de Telecinco, quien la puso en el ojo del huracán y destapó un supuesto romance. "La verdad es que [Iglesias] no es mi perfil". También desveló que actualmente tiene novio, pero no se trata de ningún político.

"Me enteré por mi hermana y la verdad es que si tuviera algo que ver con la realidad me preocuparía, pero como no tiene nada que ver con la realidad me hace mucha gracia", dijo divertida. No sólo eso, Prendes tiene la teoría de que Iglesias y Montero siguen siendo pareja: "Les vi tomándose algo en una terraza cerca de un teatro en el centro de Madrid".