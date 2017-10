La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Daniel Carande, Paloma Barrientos y Rosa Belmonte para hablar de todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada en el presunto romance de Ares Teixidó y David Bustamante, todavía enredado en una dolorosa separación con Paula Echevarría.

Tal y como aclaró Daniel Carande, esta nueva supuesta relación del cantante cántabro -que según Lecturas, ya viviría bajo el mismo techo que la ex Gran Hermana en Madrid- podría ser un fraude. Y puso de ejemplo un comentario de la modelo Elisabeth Reyes: "Se compró un piso en Madrid, en la zona de Méndez Álvaro, y me dijo que podría haber dicho que estuvo liada con Miguel Ángel Silvestre, porque eran vecinos".

¿Es la táctica utilizada por Ares Teixidó para obtener una polémica portada y un reportaje exclusivo? "Realmente no hay fotos de ellos dos juntos", aclaró el periodista en esRadio, subrayando que ambos aparecen entrando y saliendo del mismo portal... pero por separado. Existen, sin embargo, otras posibilidades: ¿Habrán pasado una noche juntos y todo el asunto se ha engordado a propósito por alguna de las partes? ¿O será simplemente un fraude?

Y recuerda algo que pasó hace un mes en el concurso de Miss y Míster España, donde él mismo ejerció de jurado y en el que coincidió brevemente con Teixidó, presentadora habitual del evento. Allí, un colaborador de ella le dijo que "tenía una información muy buena de con quién estaba. No sabes con quién es, me dijeron". ¿Conclusión? "Me querían vender hace un mes la exclusiva que lleva hoy Lecturas".

Más allá de esto, la crónica rosa de esRadio abundó en otra pista sobre esta supuesta relación formal de Bustamante, que solo habría coincidido con Ares Teixidó en septiembre, en una presentación de Telemadrid donde acudió a cantar... y donde también estaba ella, ya que colabora en un programa.

"Eso fue solo un día después del cumpleaños de Paula Echevarría, que se celebró un jueves 14 de septiembre". "Y ese día, el 14 de septiembre, David cantó en Telemadrid y después se fue a un concierto privado de una marca". De modo que esa ocasión en la que pudieron conocerse, en realidad "no llegó a dos horas juntos lo que pudieron estar", dijo Carande.

Paloma Barrientos añadió en este punto, que durante el tiempo que pudieron estar juntos, la cosa no fue exactamente así. "El día de Telemadrid, Bustamante estuvo toda la noche "acosado", entre comillas, por Lorena Verdún. Ella quería que Bustamante participase en su espacio porque va a hacer un programa. De modo que con Ares practivamente no pudo estar porque estuvo todo el rato con Lorena".

Lo cierto es que hay algo que puede beneficiar a Ares: David Bustamante esto ni lo va a desmentir ni lo va a confirmar, porque nunca ha hablado de su separación de Paula Echevarría y siempre ha pedido privacidad para sus asuntos personales.