El escándalo sexual de Harvey Weinstein: su mujer le abandona y más actrices destapan abusos

El escándalo de las agresiones sexuales protagonizado por el productor de Hollywood Harvey Weinstein tiene episodios cada vez más oscuros. Este martes, la revista The New Yorker publicó que al menos tres mujeres denuncian haber sido violadas, incluso aporta una grabación de voz Weinstein en la que reconoce haber manoseado sin su consentimiento a una modelo porque "está acostumbrado a hacerlo".

Actrices de la talla de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie han admitido a The New York Times que el todopoderoso e influyente magnate trató de abusar de ellas al comienzo de sus carreras profesionales. Con 22 años, Paltrow obtuvo el papel protagonista de Emma, cinta basada en la novela de Jane Austen. Weinstein la invitó a su habitación de hotel, posó sus manos sobre ella y le sugirió realizarse masajes mutuos. La actriz no le denunció entonces por miedo a ser despedida. Jolie vivió una situación muy parecida con insinuaciones sexuales en una reunión de trabajo en un hotel, en plena negociación por la película Jugando con el corazón. Ella entonces tenía 21 años.

A las oscarizadas actrices le siguen decenas de nombres como Mira Sorvino, Rosanna Arquette, la italiana Asia Argento o la modelo Ambra Battilana, quetambién han sufrido los abusos sexuales y de poder del productor. Todas ellas nunca denunciaron por miedo a que Winstein "aplastara" sus carreras como había hecho "con mucha gente antes", reconoce Argento.

Sin mujer y destituido

Con semejante escándalo, el productor se refugió en su mujer Georgina Chapman, diseñadora de la casa de moda Marchesa. "Ella está al cien por cien conmigo. Georgina y yo hemos hablado de esto en profundidad ", dijo el productor al New York Post.

Pero Chapman ha dicho basta y ha tomado la decisión rotunda de separarse de su marido después de 10 años de matrimonio y dos hijos en común, India Pearl, de 7 años, y Dashiell Max Robert, de 4. "Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor a causa de estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido. Cuidar a mis hijos pequeños es mi primera prioridad y le pido a los medios de comunicación privacidad en este momento ", dIjo Chapman en declaraciones a la revista People.

El consejo ejecutivo de The Weinstein Company, compañía que él mismo fundó, decidió destituirle el pasado domingo por abusar de su poder para conseguir beneficios sexuales. "Dada la reciente información sobre las acciones de Harvey Weinstein, los directores han decidido e informado a Weinstein que su contrato ha sido finalizado de manera inmediata", explicaron ejecutivos de la empresa en un comunicado.