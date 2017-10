La terrible broma de Kit Harington a Rose Leslie que casi le cuesta su matrimonio

El actor Kit Harington, conocido por interpretar a John Snow en Juego de tronos, acudió como invitado al programa The Jonathan Ross show donde fue entrevistado sobre su participación en la serie de HBO y terminó confesando su afición por las bromas. Como prueba enseñó un vídeo en el que mostró una de las "más crueles que ha hecho su vida".

Dirigida a su futura esposa, la actriz Rose Leslie, la broma estuvo a punto de poner fin a su matrimonio. Para llevarla a cabo, encargó una réplica de su cabeza y la escondió en el frigorífico. Se escondió para grabar la reacción de Leslie: "Después de ver la cabeza, ella se puso a llorar histérica. No me salió bien. Me dijo que si volvía a hacerlo, me dejaba".

La popular pareja se comprometió el mes pasado después de casi cinco años de relación, como lo anunciaron a través de un pequeño comunicado publicado en el diario The Times. La pareja se conoció durante la grabación de la serie de HBO, llevan saliendo desde 2012 y hace poco se mudaron a vivir juntos. Para la convivencia marital se habrían comprado una casa de dos millones de euros en una de las regiones del este de Inglaterra.