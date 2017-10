La pelota en el tejado de Bustamante se llama... Ares Teixidó (y huele a chamusquina)

Tocaba exclusiva de Carmen Martínez Bordiú. En su revista de cabecera, por supuesto. Después de que Corazón TV desvelara hace dos días que la nietísima tiene nuevo novio, Hola nos deleita con sus primeras declaraciones y, una vez más, fotos de su archivo personal tomadas seguramente con su propio teléfono móvil. Echábamos de menos su faceta reporteril, abandonada durante su relación con El Chatarrero.

Carmen, que, dicen las malas lenguas, con el fin de ahorrar costes, realiza ella misma (o cualquier turista que pase por ahí) las fotografías de sus reportajes, vuelve a posar ante la cámara, esta vez en París, para confirmar que tiene novio, que es mucho más joven que ella, que es coach emocional (no suyo, sino "contratado por un amigo") y que ya viven juntos, y eso que acaban de conocerse.

Quién es él. Según Hola, "se llama Timothy McKeague, es coach emocional australiano, de treinta y dos años (la edad de Cynthya, su hija pequeña), que ha convivido con monjes en la India, se ha retirado durante meses a meditar solo en un monte de Nepal y hace terapias alternativas y life style coaching". ¿Que eso qué es? Carmen lo aclara: "Algo así como equilibrio mental espiritual y salud". Ah, vale.

Y si Hola ya en el primer párrafo nos recordaba la diferencia de edad, en el segundo insiste: "los treinta y cuatro años que los separan no les han hecho dudar ni un segundo". A ella, plin. De hecho dice que su madre y su hijo están encantados, y que Cinthya es la más recelosa.

Carmen, que presume de felicidad, reconoce que "Tim" llegó a su vida en un momento en el que "estaba hecha un asco, parecía un trapo viejo". Por primera vez revela que su ruptura con Luismi, El Chatarrero fue traumática: "Yo no quería cortar y él es… como amigo, el más maravilloso del mundo, pero como pareja es imposible. Y eso llega a una edad en la que traumatiza bastante". Y le lanza un pequeño reproche, cuando sugiere que ella es muy intensa pero que Luismi "no estaba nada interesado en estos asuntos tan profundos".

La nueva ilusión de Bustamante: Ares Teixidó

Con razón decía Paula Echevarría que "ahora la pelota en está en el tejado de David". Debe ser que la actriz ya tenía nociones de la noticia que publica este miércoles Lecturas. La revista asegura que su ex-no-ex (a falta de confirmación), David Bustamante, tiene nueva ilusión.

Se trata Ares Teixidó, vieja conocida de los consumidores de televisión de programas tipo Gran Hermano, donde concursó contra Belén Esteban. Dice la revista que David está olvidando a Paula con esta guapa morena. Añade que están enamorados y "que ya viven juntos en el ático del cantante". Y eso que se conocieron no hace ni un mes, y que además fue casualmente el día que Paula celebró su cumpleaños por todo lo alto. Sin su presencia. Si el tema les huele a montaje por parte de alguno de los dos, sin duda no andan desencaminados... y todo apunta a la Gran Hermana, que hacía tiempo que no aparecía por las revistas del papel cuché.

De momento, la única prueba de la relación serían unas fotos de Teixidó entrando y saliendo del portal de Busta con una maleta con gorra y gafas de sol, el atuendo clásico de quien quiere a toda costa que se le reconozca.

Sibi Montes no se ha visto en otra así

Será verdad que vende más una boda que un funeral. El caso es que Hola ha apostado en su portada por Sibi Montes, que, para conocedores nivel bajo del mundo rosa, es hermana de Lourdes Montes. Los conocedores nivel medio sí sabrán que Lourdes es la esposa de Fran Rivera, torero reconvertido en empresario reconvertido en comentarista televisivo.

Lo más destacable de la ceremonia, además de difícil vestido de la desposada, es que es su hermana la que cambia de traje, luciendo dos diseños a cada cual más complicado.

Pilar y Sergio se compran una mansión

Coincidiendo con la noticia de que van a ampliar la familia, la colaboradora de El Hormiguero y el futbolista se mudan. Según Diez Minutos, acaban de comprarse un casoplón en La Moraleja que piensan derribar para levantar la casa de sus sueños.

La revista aporta todos los detalles de la operación inmobiliaria: el terreno, de 15.000 metros cuadrados de parcela que han comprado por algo más de cuatro millones de euros y a la que le van a meter una reforma valorada en doce millones.

El lío morrocotudo de Jorge Javier

Vuelve Jorge Javier a su columna semanal de Lecturas con un texto difícil en el que en un párrafo dice una cosa, y en el siguiente la contraria. Algo que, por otro lado, supone la clave de su éxito.

Dice el presentador que no se quiere manifestar "sobre lo que está sucediendo" (en Cataluña, se supone, porque no lo especifica" porque está harto. "De que no nos escuchemos. Harto de no valorar la opinión de los que no piensan como nosotros. Del pensamiento único. De que nos hayamos olvidad de reflexionar… Que nadie venga a decirme que tengo la obligación de mojarme. No. Se acabó". Y culmina el párrafo preguntándose "a quién pasarle la factura de la alegría que me están robando".

Sin embargo, acto seguido, aboga por el diálogo y se posiciona al lado de los que se manifestaron vestidos de blanco: "Me ha emocionado ver a gente manifestándose donde no llegan los políticos".



Victoria Federica, fan de Gonzalo Caballero

La hija de la infanta Elena forma parte desde hace tiempo de la lista de groupiesdel torero Gonzalo Caballero, que además es amigo de su hermano Froilán.

Leemos en Hola que los hermanos han acudido recientemente a un festejo taurino organizado por el matador en beneficio de la Fundación Aladina.

Cóctel de noticias

Ha nacido un nuevo rey, Felipe VI. Hola se rinde a las palabras pronunciadas por el monarca con motivo de "la crisis de Estado más grave en casi cuatro décadas", en referencia al golpe de Estado en Cataluña. "Los españoles descubren a un nuevo rey en un histórico discurso", titula la revista, que asegura que las niñas volvían del colegio justo cuando estaba terminando la grabación.

Margarita Vargas, se amojama, Luis Alfonso de Borbón se ajamona. Leemos en Hola que la duquesa de Anjou ha ejercido como madrina en la boda de una amiga venezolana. Muy guapa, estilosa y delgada, contrasta con su marido, que suma kilos a su esmoquin.

Ana González, la hija de Dámaso, sale con el actor Antonio Velázquez. Él tiene un historia de conquistas que incluye a Malú o Paula Prendes. Ella sufrió una traumática separación de Miguel Palomo Danko.

Quién es Alejandra Salinas, la nueva conquista de José María Michavila. Según Love, es aristócrata y dirige la Fundación Declausura, de firmes convicciones religiosas.