'Masterchef Celebrity' vive la despedida más dramática de la edición

La nueva gala de Masterchef Celebrity nos descubrió a una Anabel Alonso desconocida hasta ahora. Aunque en programas anteriores la actriz no se lució e, incluso, fue considerada una de las más débiles –hasta el punto de que llegó a crear el grupo Las retales con Bibiana Fernández porque, según ellas, "son las que sobran"–, esta semana logró destacar sobre el resto. Tras vencer en la primera prueba, en la que tuvo que cocinar una boloñesa junto a Saúl Craviotto y Bibiana Fernández, le tocó ejercer de capitana de los dos equipos durante la prueba de exteriores.

Era la primera vez que Anabel se ponía el delantal de capitán, y aunque hubo varios platos que los comensales no pudieron degustar, el jurado le reconoció el trabajo que había realizado y destacó su habilidad para organizar a los cocineros y mantener la calma durante todo el cocinado. Gracias a su buen hacer, se salvó de ir a la prueba de eliminación.

En el lado contrario encontramos a Patricia Montero, que no supo encajar las críticas que le hizo el jurado, que la acusaron de mantenerse en un segundo plato durante la prueba de exteriores, y les hizo saber su disconformidad: "Para mí rendirse es dejar de trabajar y no lo he hecho, es que no he parado. (…) Creo que han sido excesivamente duros porque no creo que me falte humildad".

Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Silvia Abril, que tuvo que decir adiós a su paso por las cocinas de Masterchef en una de las despedidas más lacrimógenas del concurso. Haciendo gala de su sentido del humor, la actriz asumió su derrota, después de una desastrosa salsa bechamel: "Era lo más lógico. Lo que más me joroba es irme por una bechamel, se acabó y hasta aquí. Es una pena(…) Una mala elección el día de la prueba y se acabó, soy burra y la he cagado".

Entre la lágrima y el llanto comentó entre bromas: "Voy a ver si me sale un papel dramático, hay que saber llorar bonito. ¡No me quiero ir! No sabéis si lloro en serio o en broma… pues os jodéis (…): La experiencia ha sido maravillosa, es dura. Hay cosas más allá de la cocina como compartir, esforzarte...y de todo aprendes. Volvería encantada", terminó entre lágrimas.