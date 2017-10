Mila Ximénez: "Yo tampoco soy feliz en Sálvame"

El adiós de Kiko Matamoros, uno de los principales puntales de Sálvame, ha generado toda una cadena de reacciones entre sus compañeros. La última de ellas de Mila Ximénez, "culpable" de uno de los posibles motivos de ese descontento que habría acabado derivando en su marcha, y que tiene incluso un contencioso con Makoke -esposa de Matamoros- debido a su nefasta relación con ella.

Ahora, Mila Ximénez ha aprovechado su espacio en la revista Lecturas para asegurar que "siente respeto por Kiko". El Deluxe del colaborador explicando sus razones piló a Mila en Amsterdam. "Estoy escribiendo con muy poca información, o ninguna d, de lo que ha sucedido".

Compara la situación con la nueva perrita que acaba de regalar a sus nietos, y a la que se la ve "feliz". "En momentos como éste, me pregunto hasta qué punto lo soy yo. Y la respuesta cada vez es más débil. Sé que Kiko no lo era haciendo el programa. Lo cierto es que, últimamente, yo tampoco".

Dice Mila que las marchas no pueden ser un "desalojo airado o un desahucio en medio de una tormenta". Espera, por tanto, que lo de Kiko no sea ese caso y se trate de un adiós "meditado desde la lejanía de la furia". El regreso, en todo caso, no será fácil para ella, ya que lleva lidiando con "emociones negativas" demasiado tiempo.

Se siente "exhausta" de polémicas y desea a Kiko en esta despedida, "que parece definitiva", lo mejor. "Es cierto que el cariño mermó, aunque u npoco menos que el respeto. En estos momentos, siento que lo segundo lo he recueperado más".